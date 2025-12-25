Παρά τα θετικά αποτελέσματα, κυρίως στην παιδαγωγική διαδικασία και στη συγκέντρωση, που έχει επιφέρει η απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, εντούτοις παρατηρούνται δυσκολίες και προκλήσεις κατά την εφαρμογή του μέτρου.

Οι κυριότερες σχετίζονται με την εποπτεία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των αναπληρώσεων μαθημάτων, καθώς οι μαθητές μεταφέρουν τα κινητά τους στο σχολείο και μπορούν να τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επομένως, η εποπτεία καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητική και συχνά δύσκολη αφού απαιτείται συνεχής παρουσία και εγρήγορση από τους εκπαιδευτικούς.

Η εποπτεία όμως δεν είναι η μοναδική δυσκολία που διαπιστώνουν διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί. Φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις επικρατεί εθισμός παιδιών στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ έχουν αναπτύξει μια κουλτούρα συνεχούς χρήσης των κινητών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σοβαρές περιπτώσεις εθισμού, μαθητές με τη συγκατάθεση των γονέων τους, παραπέμπονται στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του υπουργείου Παιδείας για να τύχουν της αναγκαίας στήριξης. Τέτοιες όμως, σοβαρές περιπτώσεις εθισμού, θεωρούνται σπάνιο φαινόμενο στα σχολεία.

Τα πιο πάνω καταγράφει η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε πρόσφατη απάντησή της σε ερώτηση του βουλευτή Πρόδρομου Αλαμπρίτη, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση για διάφορα σημεία που αφορούν το μέτρο της απαγόρευσης της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία από το 2024.

Σύμφωνα με την Υπουργό, άλλες δυσκολίες και προκλήσεις είναι η μη συνεργασία γονέων σε λίγες περιπτώσεις, η ανάγκη για διαρκή επιτήρηση της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, καθώς επίσης, και η δυσκολία ελέγχου όλων των παιδιών από τον εφημερεύοντα καθηγητή, η έλλειψη ασφαλούς τρόπου φύλαξης των κινητών τηλεφώνων των μαθητών και η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης παιδιών και γονέων για την ανάγκη τήρησης του μέτρου.

Πέραν όμως των δυσκολιών που υπάρχουν, η εικόνα που έχει το υπουργείο Παιδείας, όπως αυτή μεταφέρεται από τα σχολεία, είναι πως το μέτρο έχει θετικό αντίκτυπο, κυρίως ως προς τη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος και τη μείωση των περισπασμών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

«Ειδικότερα, η εφαρμογή του μέτρου μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας κρίνεται επιτυχής, καθώς οι μαθητές καλούνται να αφήνουν τα κινητά τους τηλέφωνα πριν από την έναρξη του μαθήματος. Νοείται ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς, επιτρέπεται η ενεργοποίηση και χρήση του κινητού τηλεφώνου εφόσον πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού και εξυπηρετεί τη διδακτική πράξη ή σε περιπτώσεις όπου προκύπτει έκτακτη ανάγκη για θέματα ασφάλειας ή/και υγείας», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ Μιχαηλίδου στην απάντησή της προς τον κ. Αλαμπρίτη.