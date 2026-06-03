Αυλαία ρίχνουν αύριο οι εξετάσεις για τους μαθητές των Γυμνασίων, καθώς ολοκληρώνεται η εξεταστική τους περίοδος και, συνεπώς, η σχολική χρονιά επίσημα. Οι τελειόφοιτοι θα πάρουν απολυτήριο και θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στη Μέση Εκπαίδευση, ενώ οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης θα προχωρήσουν στην επόμενη τάξη. Σημειώνεται όμως ότι, τόσο την Παρασκευή όσο και τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη σειρά εξετάσεων για όσα παιδιά δεν παρακάθησαν στην κανονική τους διάρκεια, κυρίως για λόγους υγείας.

Και μπορεί τα γυμνασιόπαιδα να ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τους και να ανυπομονούν για τις θερινές τους διακοπές, ωστόσο, η πλειονότητα των τελειόφοιτων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, επανέρχονται από Δευτέρα στα εξεταστικά κέντρα. Ο λόγος είναι η έναρξη των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΠΕΠ), μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι θα παρακαθήσουν, θα διεκδικήσουν θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας.

Οι ΠΕΠ θα αρχίσουν την ερχόμενη Δευτέρα (8 Ιουνίου) με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, στο οποίο ως γνωστόν, παρακάθονται όλοι ανεξαρτήτως οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εν λόγω εξετάσεις, ανεξαρτήτως του κλάδου σπουδών που τους ενδιαφέρει. Στις φετινές ΠΕΠ υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 5.100 υποψήφιοι, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα αναμένεται να γνωστοποιηθούν όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία γύρω από αυτές.