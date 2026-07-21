Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων βάζει αύριο το Υπουργείο Παιδείας, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΠΕΠ). Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση θα γίνει στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, και των αρμοδίων του υπουργείου για τις ΠΕΠ, στις 08:30 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ανακοίνωση αφορά την κατανομή των θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, με τους χιλιάδες υποψηφίους να μαθαίνουν κατά πόσον εξασφάλισαν θέσεις και σε ποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Σημειώνεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα προβεί και στην ανακοίνωση των διαδικασιών που αφορούν τη διεκδίκηση θέσεων στα πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Στις φετινές ΠΕΠ παρακάθισαν συνολικά 5.139 υποψήφιοι εκ των οποίων οι 341 ήταν απόφοιτοι παλιότερων ετών, στοιχείο που καταδεικνύει ότι πρόκειται για υποψήφιους που διεκδικούν μια δεύτερη ευκαιρία για σπουδές σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα, σχολή ή πανεπιστήμιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών ΠΕΠ, αναμένεται να ακολουθήσουν και ανακοινώσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ, στις οποίες θα δίνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται οι νέοι τους φοιτητές. Πρόκειται για διαδικασία που ακολουθείται κάθε χρόνο, ώστε να υπάρχει, όσο το δυνατόν, καλύτερος προγραμματισμός.