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Σημαντικές ειδήσεις έβγαλε η σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την Πάφο. Η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε στη συνεδρία, κατόπιν σχετικής ερώτησης του προέδρου της επιτροπής, Χρύσανθου Σαββίδη, ότι τον ερχόμενοι Νοέμβριο το Υπουργείο Παιδείας βγαίνει σε προσφορές για την ανέγερση του νέου Νικολαιδείου Γυμνασίου στον χώρο που είχε εξ αρχής προκριθεί, στο κέντρο της πόλης, δίπλα από το Ζ΄Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κενδέα.

Το νέο Νικολαίδειο αναμένεται με αγωνία από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους οργανωμένους γονείς της Πάφου, δεδομένου ότι με την κατεδάφιση του κτηριακού συγκροτήματος στο οποίο λειτουργούσε προ 10ετίας, το γυμνάσιο συστεγάζεται έκτοτε με το Λύκειο Κύκκου Πάφου με ευνόητες τις δυσλειτουργίες και για τα δύο εκπαιδευτήρια.

Πέραν της έναρξης των διαδικασιών για το νέο Νικολαίδειο Γυμνάσιο, η κ. Αθηνά Μιχαηλίδου ενημέρωσε σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας ότι στην Πάφο προχωρούν άμεσα οι εργασίες επέκτασης των χώρων του Ζ’ Δημοτικού, ενώ θα ανεγερθούν και πρόσθετοι εργαστηριακοί χώροι στο Λύκειο-ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας.

Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας και έκανε λόγο για ιστορικές αποφάσεις που θα συμβάλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση της παιδείας που παρέχεται στην Πάφο και για καλύτερες μέρες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.