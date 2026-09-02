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Μία πτυχή που αφορά στη νομοθεσία που ψηφίστηκε σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, και η οποία φαίνεται να πέρασε απαρατήρητη, ακόμη και από βουλευτές, έθιξε σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου.

Ο κ. Λυσάνδρου φανερά ενοχλημένος, διερωτήθηκε κατά πόσον είναι σωστό ένας διευθυντής σχολείου να αξιολογεί τους μισούς εκπαιδευτικούς! Τοποθέτηση που προκάλεσε ερωτηματικά στην αίθουσα, με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Χρύσανθο Σαββίδη, να ζητά διευκρινίσεις.

Ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ εξήγησε ότι στη νομοθεσία για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών ψηφίστηκε και πρόνοια, σύμφωνα με την οποία ένας διευθυντής δεν μπορεί να αξιολογεί αριθμητικά – όχι διαμορφωτικά – εκπαιδευτικούς άλλης βαθμίδας.

Επομένως, οι διευθυντές των Τεχνικών Σχολών μπορούν να έχουν ρόλο στην αριθμητική αξιολόγηση των καθηγητών, αλλά μόνο όσων εμπίπτουν σε ειδικότητες της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Όχι σε εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι όμως είναι καθηγητές στα σχολεία τους. Για παράδειγμα, ο διευθυντής Τεχνικής Σχολής μπορεί αριθμητικά να αξιολογήσει καθηγητή Μηχανικής, Ηλεκτρολογίας κ.ο.κ. αλλά όχι φιλόλογο, μαθηματικό κ.λπ., παρά το γεγονός ότι είναι καθηγητές του και διδάσκουν τους μαθητές του σχολείου του.

Εξηγώντας αυτή την στρέβλωση που εντοπίζει η ΟΛΤΕΚ, ο κ. Λυσάνδρου υπενθύμισε στους βουλευτές πως η οργάνωση του ήταν η μοναδική εκπαιδευτική οργάνωση που τάχθηκε υπέρ της αριθμητικής αξιολόγησης και του ρόλου των διευθυντών σε αυτή τη διαδικασία. Δήλωσε ενοχλημένος, κάνοντας λόγο ακόμα και για υποβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και κατ΄επέκταση των διευθυντών της, ακόμα και από την ίδια τη Βουλή η οποία συναίνεσε σε μία τέτοια ρύθμιση. Αυτό εκλαμβάνεται από την οργάνωση ως υποβάθμιση και ενδεχομένως υποτίμηση των διευθυντών της αλλά και ως άνιση μεταχείριση των καθηγητών του ίδιου σχολείου.

Πάντως, από πλευράς επιτροπής Παιδείας φάνηκε πως δεν είχαν υπόψη αυτή την εκδοχή, με τον κ. Σαββίδη να λέει στον κ. Λυσάνδρου, «να δούμε το θέμα».