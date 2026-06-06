Ένα βίντεο που καταγράφηκε σε κινηματογράφο του Τενεσί των ΗΠΑ συγκίνησε εκατομμύρια χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε μια πρωτοφανή κίνηση αλληλεγγύης. Η 85χρονη Μέρι Έλεν Έρον, η οποία συνεχίζει να εργάζεται σε κινηματογράφο έπειτα από 45 χρόνια υπηρεσίας, έλαβε περισσότερα από 146.000 δολάρια από αγνώστους που θέλησαν να τη βοηθήσουν να βγει στη σύνταξη.

Η ιστορία της Μέρι Έλεν Έρον ξεκίνησε όταν η πελάτισσα Μπρούκλιν Γκριν την είδε να εργάζεται κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της σε κινηματογράφο στην πόλη Μέριβιλ του Τενεσί. Η 85χρονη εμφανιζόταν στο βίντεο να μεταφέρει μια βαριά σακούλα απορριμμάτων και να σπρώχνει καρότσι καθαρισμού στους διαδρόμους του κινηματογράφου.

Η πελάτισσα του κινηματογράφου AMC, Μπρούκλιν Γκριν, αποφάσισε να συγκεντρώσει χρήματα για τη Μέρι, μια 85χρονη εργαζόμενη, αφού τη είδε να εργάζεται ακούραστα παρά την ηλικία της

Η Γκριν δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα: «Ας βοηθήσουμε κρυφά αυτή την υπέροχη γυναίκα να βγει στη σύνταξη. Κανείς δεν αξίζει να εργάζεται σε αυτή την ηλικία».

Το βίντεο γνώρισε τεράστια απήχηση, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 13 εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας κύμα συμπαράστασης προς την ηλικιωμένη εργαζόμενη.

Η Μέρι Έλεν Έρον και η Μπρούκλιν Γκριν αγκαλιάζονται συγκινημένες, τη στιγμή που η 85χρονη πληροφορείται για το ποσό που συγκεντρώθηκε προς στήριξή της από χιλιάδες δωρητές

Η καμπάνια που συγκέντρωσε χιλιάδες δωρεές

Παρότι δεν γνώριζε τίποτα για τη ζωή της, ούτε καν το όνομά της, η Μπρούκλιν Γκριν αποφάσισε να δημιουργήσει διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων.

«Δεν ήξερα τίποτα γι’ αυτήν. Ούτε το όνομά της δεν γνώριζα όταν πήγα στον κινηματογράφο», δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Όπως εξήγησε, εντυπωσιάστηκε από την αφοσίωση και την εργατικότητα της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία συνέχιζε να εργάζεται με αξιοθαύμαστη επιμονή παρά την ηλικία της.

Η αρχική επιδίωξη της καμπάνιας ήταν να συγκεντρωθούν 200.000 δολάρια. Μέχρι να σταματήσει προσωρινά η διαδικασία δωρεών, είχαν συγκεντρωθεί 146.317 δολάρια από περισσότερους από 7.500 ανθρώπους.

Η Μπρούκλιν Γκριν και η 85χρονη εργαζόμενη του κινηματογράφου κρατούν την επιταγή με το ποσό που συγκεντρώθηκε μέσω της διαδικτυακής καμπάνιας

«Δεν μπορώ να το πιστέψω»

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες αργότερα, καταγράφηκε η στιγμή κατά την οποία η Γκριν αποκάλυψε στην Έρον το ποσό που είχε συγκεντρωθεί.

Βλέποντας το ποσό γραμμένο σε ένα χαρτί, η 85χρονη δεν έκρυψε την έκπληξή της.

«Θεέ μου, είναι πάρα πολλά χρήματα», είπε συγκινημένη.

Η Γκριν της απάντησε: «Είναι πολλά χρήματα και τα αξίζεις όλα».

Στο ίδιο βίντεο, η Έρον απηύθυνε ευχαριστήριο μήνυμα προς όλους όσοι συνέβαλαν στην καμπάνια.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους υπέροχους ανθρώπους που προσέφεραν χρήματα μέσω του GoFundMe. Είμαι συγκλονισμένη και αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένη από τον Θεό και από όλους εσάς. Σας ευχαριστώ ξανά», ανέφερε.

Η απόφαση για τη σύνταξη παραμένει δική της

Σύμφωνα με τον διευθυντή του κινηματογράφου, η τελική απόφαση για το πότε θα αποχωρήσει από την εργασία της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια.

Η ιστορία της 85χρονης έχει συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, αναδεικνύοντας τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τη διάθεση αλληλεγγύης που μπορεί να εκδηλωθεί όταν μια ανθρώπινη ιστορία αγγίζει το κοινό.

protothema.gr