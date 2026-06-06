Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα; Όποτε καπνίσει του Φειδία Παναγιώτου να δημιουργεί βιντεάκια με αντάλλαγμα τις ψήφους των τεσσάρων βουλευτών του, θα βρίσκει ανταπόκριση από εκείνον που χρειάζεται τις ψήφους; Αυτό καταλάβαμε χτες. Και είναι αδιανόητο. Τόσο η κυκλοφορία του βίντεο με την Αννίτα Δημητρίου, όσο και όσα αποκάλυψε ο Νικόλας Παπαδόπουλος.

Ειδικά, να εμφανίζεται η δεύτερη τη τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής και του μεγαλύτερου κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, να συμπρωταγωνιστεί σε βίντεο μαζί με τον Φειδία και να μοιράζουν χρήματα ως να δίνουν παράσταση σε καφενείο, είναι αν μη τι άλλο προσβολή για τον πολιτισμό και το πολιτικό επίπεδο, όσο μας απέμεινε.

Λέγαμε χτες σε αυτή τη στήλη για την μεγάλη νίκη της Αννίτας Δημητρίου, που καθιερώνει την κυριαρχία της στο κόμμα της και στην πολιτική σκηνή, αλλά σήμερα οφείλουμε να πούμε ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε ο Φειδίας μειώνει κατά πολύ αυτή την νίκη. Όχι γιατί αλλάζει την ουσία, αλλά γιατί αλλάζει το περίβλημά της. Ειδικά αν η στήριξη των βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας για την εκλογή στην προεδρία, έγινε με αντάλλαγμα το βίντεο. Ότι δηλαδή η Πρόεδρος της Βουλής θα εμφανιζόταν με τον Φειδία για να δεσμευτεί δημοσίως ότι αυτά που ζητά ο Φειδίας είναι εφικτά και θα τα πετύχουν μαζί. Άλλο να συμφωνούν ότι θα τα επιδιώξουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κοινοβουλίου (χωρίς να κρύβεται η αλήθεια πως δεν είναι ζητήματα για τα οποία μπορεί να αποφασίσει η Βουλή αν δεν προέλθουν από την κυβέρνηση), και άλλο να υπόσχεσαι δημοσίως ότι θα αυξήσεις συντάξεις, θα κτίσεις σπίτια κ.λπ.

Το πιο ανεπίτρεπτο όμως είναι αυτό καθαυτό το TikTok Φειδία – Αννίτας σε ύφος και περιεχόμενο θεατρικής παράστασης. Όπως όλα τα βίντεο του Φειδία. Και αυτό δημιουργεί συνθήκες να περάσει στο κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και στο πολιτικό επίπεδο, η σαχλαμάρα που βιώσαμε προεκλογικά.

Αυτό συμβαίνει όταν ακούς την Πρόεδρο της Βουλής να δηλώνει ότι θα μοιράζονται λεφτά σε οικογένειες για κάθε παιδί που φέρνουν στον κόσμο -€5.000, €10.000, €15.000- και συγκεκριμένα ότι: «Είναι εφικτό κι εγώ λέω ότι μπορούμε να υπερβούμε τους αριθμούς τους οποίους εισηγείται η Άμεση Δημοκρατία». Και για τις συντάξεις ότι «τα €1.088 πρέπει να είναι δικαίωμα και μπορούμε να το καταφέρουμε». Και για το στεγαστικό εισηγούνται να κτιστούν 10.000 νέες κατοικίες. Και η Αννίτα Δημητρίου, συνεχίζει: «Λέμε ότι είναι εφικτό και λέμε μάλιστα ότι πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Καμιά φράση ότι αυτά δεν είναι δουλειά του κοινοβουλίου, ότι μπορεί να είναι θέσεις κομμάτων αλλά μόνο αν τα υιοθετήσει η κυβέρνηση μπορεί να γίνουν εφικτά. Ούτε εξήγησε κανένας, πώς είναι εφικτά και μάλιστα ότι «μπορούμε να υπερβούμε τους αριθμούς», όταν το κόστος για να υλοποιηθούν αυτά ανέρχεται στα €2,5 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.

Το άλλο κεφάλαιο στην ιστορία είναι ότι αντί το κοινοβούλιο να επιδράσει στην σοβαροποίηση του κόμματος του Φειδία, στην προσγείωση του στην πραγματικότητα, το βίντεο της Προέδρου της Βουλής δείχνει το αντίθετο. Ότι το κόμμα του Φειδία αρχίζει να επιδρά στην τικτοκ-ποίηση του κοινοβουλίου. Τον βαθμό της τικτοκ-ποίησης τον αποκαλύπτει η δήλωση του Νικόλα Παπαδόπουλου.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, η απαίτηση του Φειδία για να έχει τη στήριξή του ήταν «να γίνουν Tik Tok με την κυβέρνηση και τους υπουργούς. Η δική μας θέση ήταν πως με όλο το σεβασμό, μπορούμε να δεσμευτούμε για ότι έχει σχέση μαζί μας, αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε με κάτι εκ μέρους του Προέδρου και των υπουργών». Δηλαδή, του ζήτησε να παρέμβει ως φιλοκυβερνητικό κόμμα, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους υπουργούς για να εμφανιστούν σε βίντεο με τον Φειδία. Προφανώς για να δεσμευτούν ότι θα προωθήσουν τα ζητήματα που προτάσσει η Άμεση Δημοκρατία.

Έτσι θα λειτουργεί πλέον η Βουλή; Το νομοθετικό έργο; Οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις για το καλό του τόπου; Όπως είπε στην πρώτη ομιλία της η Αννίτα Δημητρίου «στη σημερινή εποχή, όπου η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται καθημερινά, έχουμε χρέος να δίνουμε διαρκώς διαπιστευτήρια διαφάνειας, σοβαρότητας και δημοκρατικής ευθύνης». Διαπιστευτήρια, πράγματι!