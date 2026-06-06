Με μία εντυπωσιακή δεξίωση καλωσορίσματος στη Σικελία ξεκίνησαν οι γαμήλιες εκδηλώσεις της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ.

Η δεξίωση σηματοδότησε την έναρξη ενός τριήμερου εορτασμών, με το ζευγάρι να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών μέσων και των θαυμαστών του.

Το ζευγάρι διοργάνωσε cocktail party στο Palazzo Valguarnera Gangi στο Παλέρμο, με καλεσμένους από τον χώρο της διεθνούς σόουμπιζ, μεταξύ των οποίων η Charli XCX, η Ντονατέλα Βερσάτσε και ο Μαρκ Ρόνσον.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε να χορεύει αρχικά σε μπαλκόνι, με λευκή δημιουργία Bottega Veneta, ενώ ο Τέρνερ επέλεξε κοστούμι Jacques Marie Mage, σύμφωνα με την Daily Mail. Αφού κατέβηκαν μαζί για να υποδεχτούν τους καλεσμένους τους, ξεκίνησε το πάρτι, με τους νεόνυμφους να χορεύουν και να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές καθ’ όλη τη διάρκεια.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@lasicilia.it Matrimonio di Dua Lipa, le auto e la banda: ecco le immagini in esclusiva dell'arrivo degli sposi in piazza Sant'Anna a Palermo Video di Alessia Rotolo ♬ suono originale – La Sicilia

@lasicilia.it L’uscita di Dua Lipa e il suo nuovo marito da palazzo Valguarnera seguiti dalla banda. Ballano insieme durante la serata e si baciano Video di Alessia Rotolo ♬ suono originale – La Sicilia

@billboardar 🖤 Charli XCX, su esposo George Daniel fueron vistos camino al primer día de las celebraciones de la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia, Italia. 🇮🇹 ♬ QUE LOUCURA – DJ EXE & CACAU CHUU

@billboardar 💍 Dua Lipa fue vista bailando desde el balcón durante el primer día de las celebraciones de su boda junto a Callum Turner en Sicilia, Italia. 🇮🇹 ♬ QUE LOUCURA – DJ EXE & CACAU CHUU

Credits: REUTERS/Igor Petyx

Credits: REUTERS/Igor Petyx

Οι εορτασμοί περιλαμβάνουν σειρά εκδηλώσεων σε εμβληματικά σημεία της πόλης, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και περιορισμούς στην πρόσβαση, καθώς δρόμοι και πλατείες στο κέντρο του Παλέρμο έχουν αποκλειστεί. Το γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα κατοίκων και επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν λόγο για οικονομική ζημία λόγω αναγκαστικού κλεισίματος καταστημάτων σε μία από τις πιο εμπορικές ημέρες της εβδομάδας.

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ιδιωτική ασφάλεια, ενώ έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις πτήσεων drones και περιορισμοί κυκλοφορίας γύρω από τους χώρους των εκδηλώσεων.

Οι γαμήλιες εκδηλώσεις αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες, με τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων διεθνών προσωπικοτήτων.

Φωτογραφίες άρθρου: Reuters

protothema.gr