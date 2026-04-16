Μια… διαφορετική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα στην Αστυνομική Ακαδημία ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του αρμόδιου Υπουργείου, σε χαλαρό κλίμα, χωρίς τυπικότητες, υπήρξε συζήτηση με τους σπουδαστές της, τη νέα γενιά της Αστυνομίας.

Ανάμεσα σε όσα συζητήθηκαν, προστίθεται, ξεχώρισε μια φράση που ο Υπουργός ζήτησε από τους σπουδαστές να κρατήσουν ως αρχή τους:

«Ουδέν μορφώνει όσο το παράδειγμα, ουδέν επιβάλλει όσο η ευπρέπεια».

«Ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα για το πώς κερδίζεται ο σεβασμός — μέσα από το ήθος, τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στον ρόλο της Αστυνομίας «ως σημείο ασφάλειας για την κοινωνία, με βασικό στόχο την εμπιστοσύνη του πολίτη».

Καταληκτικά, αναφέρεται ότι «η Αστυνομία εξελίσσεται και καλείται να ανταποκριθεί σε νέες απαιτήσεις – και σε αυτή την προσπάθεια, οι ίδιοι οι σπουδαστές έχουν καθοριστικό ρόλο».