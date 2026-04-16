Εύστοχη και με νόημα η ανάρτηση του δικηγόρου Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, με την οποία στέλνει το δικό του μήνυμα αναφορικά με τα όσα παρακολουθεί η κοινή γνώμη με τις διάφορες τοποθετήσεις γύρω από την περιώνυμη υπόθεση:

«Η αδελφότητα του Τάγματος των Ναϊτών αγόρασε για λίγους μήνες την Κύπρο πριν σχεδόν εννιά αιώνες. Σύμφωνα με μια απόκρυφη ιστορία, πριν την επιστρέψουν στον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο έθαψαν στα κυπριακά χώματα το ιερό δισκοπότηρο και σε αυτό οφείλονται οι διάφοροι κατακτητές της Κύπρου. Λιγότερο απόκρυφες ιστορίες, αποδίδουν τα δεινά του τόπου στις εκάστοτε επιλογές, αυτό που έλεγε και ο ιππότης στον Ιντιάνα Τζόουνς if you chose wisely or poorly».