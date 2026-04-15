Τοποθετείται για την πολύκροτη υπόθεση της «Σάντης» ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια παρέμβαση του κ. Τορναρίτη, επί της υπόθεσης.

Όταν στις 31 Μαρτίου, οι ισχυρισμοί του Δρουσιώτη ενέπλεκαν και τον Νίκο Τορναρίτη, ο ίδιος κάλεσε τις Αρχές να διερευνήσουν πλήρως τα όσα αναφέρονται ενώ, έδωσε οδηγίες στους δικηγόρους του να εξετάσουν το δημοσίευμα. Συγκεκριμένα ο κύριος Τορναρίτης έγραψε τότε, «αναφορικά με δημοσίευμα του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, στο οποίο γίνεται αναφορά και στο πρόσωπό μου, δηλώνω ότι έχω ήδη δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου να εξετάσουν άμεσα το συγκεκριμένο δημοσίευμα και να να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ταυτόχρονα, καλώ τις αρμόδιες αρχές του κράτους να διερευνήσουν πλήρως τα όσα αναφέρονται».

Σήμερα, ο κ. Τορναρίτης στην ανάρτηση του αναφέρει:

«Η καταγγελία είναι πράξη ευθύνης μόνο όταν στηρίζεται στην αλήθεια

Όταν, όμως, βασίζεται σε κατασκευασμένα και πλαστά στοιχεία, μετατρέπεται σε όπλο συκοφαντίας.

Και τότε, όσοι την υιοθετούν, με πρόθεση ή από αφέλεια, γίνονται δολοφόνοι χαρακτήρων.

Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα»