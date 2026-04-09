Μετά από εντατικές έρευνες, οι Αρχές συνέλαβαν το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης 37χρονο, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε δύο γυναίκες στον παραλιακό πεζόδρομο στην περιοχή Αμαθούντας. Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για άσεμνη επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση και σωματική βλάβη, ενώ οι δύο γυναίκες αναγνώρισαν τον κατηγορούμενο ως τον δράστη που τους επιτέθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε σήμερα (9/4) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και ορίστηκε για απάντηση στις 9 Μαΐου, με τον κατηγορούμενο να αφήνεται ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να καταβάλει εγγύηση ύψους 8.000 ευρώ, να υπογράφει τρεις φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, ενώ το όνομά του θα τοποθετηθεί στον κατάλογο προσώπων που απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.

Οι δύο επιθέσεις διαπράχθηκαν στις 27 Μαρτίου και 4 Απριλίου 2026 στον παραλιακό πεζόδρομο της Αμαθούντας, με τα θύματα να προβαίνουν σε καταγγελία στις Αρχές. Μάλιστα, οι δύο γυναίκες αναγνώρισαν τον 37χρονο ως τον φερόμενο δράστη των επιθέσεων. Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης έριξε μία γυναίκα στο έδαφος και την τράβηξε από τα ρούχα, προκαλώντας της μικροεκδορές, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η γυναίκα δέχθηκε άσεμνη επίθεση ενώ περπατούσε ανυποψίαστη.