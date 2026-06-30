Των Matt Durot και Andrea Murphy

Καθώς πλησιάζει η 250ή επέτειος από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το Forbes τιμά τους δικούς του -τρόπον τινά- ιδρυτές: τους επιχειρηματίες που βρίσκονται πίσω από τις μεγαλύτερες οικογενειακές περιουσίες της χώρας. Οι περισσότεροι δημιούργησαν μία (ή περισσότερες) από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στην Αμερική. Πολλές από αυτές τις εταιρείες εξακολουθούν να ανήκουν και να διοικούνται από τους απογόνους των ιδρυτών τους. Από την οικογένεια Hughes (εκτιμώμενη περιουσία: 14,7 δισ. δολάρια) πίσω από την Public Storage, η οποία βρίσκεται πλέον στην 3η γενιά της, έως τον παλαιότερο οίκο της λίστας, τους Du Pont (περιουσία 22 δισ. δολάρια), που ίδρυσαν το 1802 τον ομώνυμο χημικό κολοσσό και βρίσκονται πλέον στην 9η γενιά.

Το Forbes άρχισε να καταγράφει την περιουσία μεμονωμένων δισεκατομμυριούχων το 1918, όταν ο μεγιστάνας του πετρελαίου John D. Rockefeller (πέθανε το 1937) παρουσιάστηκε από το περιοδικό Forbes ως ο πρώτος και μοναδικός δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Τα τελευταία 13 χρόνια, συντάσσουμε τη λίστα με τις πλουσιότερες οικογένειες των ΗΠΑ, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι Rockefeller, που πλέον βρίσκονται στην 7η γενιά τους και στη λίστα στο Νο 45 με την περιουσία τους να εκτιμάται στα 12,5 δισ. δολάρια. Το 2014 το όριο για την εισαγωγή στην (πρώτη) λίστα του Forbes για τις πλουσιότερες οικογένειες των ΗΠΑ ήταν το 1 δισ. δολάρια. Με τις περιουσίες των δισεκατομμυριούχων να έχουν εκτοξευθεί πλέον σε ιλιγγιώδη ποσά (νωρίτερα τον Ιούνιο ο Elon Musk έγινε για λίγο ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην Ιστορία), το όριο για εισαγωγή στη λίστα του Forbes ορίστηκε στα 10 δισ. δολάρια από το 2024.

Στη φετινή λίστα οι οικογένειες της λίστας ανέρχονται στις 54, αριθμός-ρεκόρ σε σχέση με τις 45 της λίστας του 2024. Η συνολική καθαρή περιουσία των οικογενειών της λίστας για το 2026 υπολογίζεται στα 1,9 τρισ. δολάρια, περίπου 600 δισ. δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με πριν δύο χρόνια. Όλες οι οικογένειες -εκτός από πέντε- βρίσκονται τουλάχιστον στην 4η γενιά τους. Αυτές οι οικογένειες, ορισμένες εξ αυτών αριθμούν εκατοντάδες μέλη (ή χιλιάδες, στην περίπτωση των Du Pont), βρίσκονται πίσω από τα πάντα: από τα M&M’s και το Chick-fil-A έως το Windex και την εταιρεία καταπολέμησης παρασίτων Orkin, αλλά και τις ομάδες Kansas City Chiefs και Tampa Bay Buccaneers.

Το 2026 δέκα οικογένειες μπαίνουν στη λίστα για πρώτη φορά. Ανάμεσά τους η οικογένεια Richards της Southwire, εταιρείας κατασκευής καλωδίων με έδρα το Κάρλοτον της Τζόρτζια (η περιουσία της εκτιμάται στα 13,1 δισ. δολάρια), οι κληρονόμοι του αείμνηστου πρωτοπόρου της τεχνολογίας των πληροφοριών και δύο φορές ανεξάρτητου υποψηφίου για την προεδρία, Ross Perot (περιουσία 12,8 δισ. δολάρια), καθώς και η οικογένεια Lockton (περιουσία 10 δισ. δολάρια), η οποία βρίσκεται πίσω από την ομώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με έδρα το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Για πρώτη φορά στη λίστα βρίσκονται οι μεγάλοι νικητές της μεγαλύτερης δημόσιας προσφοράς του 2025: η οικογένεια Mills, ιδρυτές της Medline, του κολοσσού ιατρικών προμηθειών με έδρα το Νόρθφιλντ του Ιλινόις (29,6 δισ. δολάρια).

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Μόνο μία οικογένεια, ο οίκος Chao της Westlake Corporation με έδρα το Χιούστον, βγήκε εκτός λίστας, καθώς η περιουσία της, η οποία αποτελείται κυρίως από μετοχές εισηγμένων, μειώθηκε κατά 4,9 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 9,3 δισ. δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια. Άλλες επτά οικογένειες από τη λίστα του 2024 είδαν την περιουσία τους να μειώνεται. Ο μεγαλύτερος χαμένος μεταξύ αυτών ήταν η οικογένεια Brown, ιδιοκτήτρια της Brown-Forman Corporation με έδρα το Λούισβιλ του Κεντάκι, που παράγει το ουίσκι Jack Daniel’s, με την καθαρή περιουσία της να μειώνεται κατά 5,8 δισ. δολάρια στα 10,7 δισ. δολάρια. Άλλη γνωστή οικογένεια που δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα είναι οι Dolan, ιδιοκτήτες της ομάδας μπάσκετ των New York Knicks.

Ο μεγάλος κερδισμένος, και με μεγάλη διαφορά, είναι η πλουσιότερη οικογένεια των ΗΠΑ από το 2014 που άρχισε να καταρτίζεται η σχετική λίστα του Forbes. Οι κληρονόμοι του ιδρυτή της Walmart, Sam Walton (πέθανε το 1992), και του αδελφού του Bud (πέθανε το 1995) είδαν την περιουσία τους να εκτοξεύεται κατά περίπου 253 δισ. δολάρια —φτάνοντας τα 520 δισ. δολάρια— μέσα σε δύο χρόνια, καθώς η μετοχή του κολοσσού λιανικής εκτοξεύθηκε κατά 117%. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Sam Walton ζούσε σήμερα, μάλλον θα ήταν ο 2ος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, πίσω απ’ τον Elon Musk.

Η επόμενη οικογένεια με τη μεγαλύτερη αύξηση πλούτου ήταν η οικογένεια πίσω από τον όμιλο Koch, Inc. (πρώην Koch Industries), που η περιουσία αυξήθηκε κατά 41 δισ. δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια, φτάνοντας τα 157 δισ. δολάρια, με τους Koch να ανεβαίνουν από την 3η στην 2η θέση. Με επικεφαλής τον γιο του ιδρυτή Fred Koch (πέθανε το 1967), τον 90χρονο πρόεδρο Charles Koch, οι Koch “αντάλλαξαν” θέσεις στην κατάταξη με τους κληρονόμους της αυτοκρατορίας γλυκών και σνακ, Mars, Inc. Η καθαρή περιουσία της οικογένειας Mars αυξήθηκε επίσης κατά 12 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 129 δισ. δολάρια σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Οι οικογένειες που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή λίστα προέρχονται από 25 πολιτείες και πόλεις. Η Νέα Υόρκη είναι η πιο δημοφιλής πόλη καταγωγής, με επτά οικογένειες, και ακολουθούν Ατλάντα και Σικάγο (με τέσσερις έκαστη). Εκτός από τους Ροκφέλερ, το “Μεγάλη Μήλο” γέννησε άλλη μια ιστορική δυναστεία, που οι ρίζες της φτάνουν στον 19ο αιώνα: τους απογόνους του μεγιστάνα των ΜΜΕ William Randolph Hearst (πέθανε το 1951), που η περιουσία τους εκτιμάται στα 21,8 δισ. δολάρια.

Η λίστα

Οικογένεια / Περιουσία / Πηγή πλούτου / Κλάδος / Έδρα / Γενιά

1. Οικογένεια Walton | $520 δισ. | Walmart | Λιανικό εμπόριο | Μπέντονβιλ, Αρκάνσας | 7η

2. Οικογένεια Koch | $157 δισ. | Koch, Inc. (πρώην Koch Industries) | Διαφοροποιημένος όμιλος | Γουίτσιτα, Κάνσας | 4η

3. Οικογένεια Mars | $129 δισ. | Mars, Inc. | Τρόφιμα & ποτά | ΜακΛίν, Βιρτζίνια | 6η

4. Οικογένεια (Edward) Johnson | $69,5 δισ. | Fidelity | Χρηματοοικονομικά & επενδύσεις | Βοστώνη, Μασαχουσέτη | 6η

5. Οικογένεια Cargill-MacMillan | $67,9 δισ. | Cargill Inc. | Τρόφιμα & ποτά | Μινεάπολις, Μινεσότα | 6η

6. Οικογένεια Pritzker | $53,2 δισ. | Hyatt Hotels, διαφοροποιημένες δραστηριότητες | Διαφοροποιημένος όμιλος | Σικάγο, Ιλινόι | 5η

7. Οικογένεια Duncan | $43 δισ. | Αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου | Ενέργεια | Χιούστον, Τέξας | 4η

8. Οικογένεια Cathy | $40,2 δισ. | Chick-fil-A | Τρόφιμα & ποτά | Ατλάντα, Τζόρτζια | 4η

9. Οικογένεια S.C. Johnson | $39 δισ. | Προϊόντα καθαρισμού | Μεταποίηση | Ρασίν, Ουισκόνσιν | 7η

10. Οικογένεια Cox | $38 δισ. | ΜΜΕ | Μέσα Ενημέρωσης & ψυχαγωγία | Ατλάντα, Τζόρτζια | 5η

11. Οικογένεια Reyes | $31 δισ. | Διανομή τροφίμων και μπύρας | Τρόφιμα & ποτά | Σικάγο, Ιλινόι | 3η

12. Οικογένεια Mills | $29,6 δισ. | Ιατρικά εφόδια | Υγεία | Νόρθφιλντ, Ιλινόι | 5η

13. Οικογένεια Newhouse | $28,1 δισ. | Περιοδικά και εφημερίδες | ΜΜΕ & ψυχαγωγία | Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη | 5η

14. Οικογένεια Butt | $26,6 δισ. | Σούπερ μάρκετ | Λιανικό εμπόριο | Σαν Αντόνιο, Τέξας | 5η

15. Οικογένεια Hunt | $25,6 δισ. | Πετρέλαιο | Ενέργεια | Ντάλας, Τέξας | 5η

16. Οικογένεια Busch | $24,4 δισ. | Anheuser-Busch | Τρόφιμα & ποτά | Σεντ Λούις, Μιζούρι | 6 γενιές

17. Οικογένεια Marriott | $23,5 δισ. | Marriott International | Υπηρεσίες | Μπέθεσντα, Μέριλαντ | 5η

18. Οικογένεια Smith | $23,1 δισ. | Εργαλεία και τραπεζικές υπηρεσίες | Μεταποίηση | Σικάγο, Ιλινόι | 7η

19. Οικογένεια Du Pont | $22 δισ. | DuPont | Μεταποίηση | Γουίλμινγκτον, Ντέλαγουερ | 9η

20. Οικογένεια Hearst | $21,8 δισ. | Hearst Corp. | ΜΜΕ & ψυχαγωγία | Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη | 6η

21. Οικογένειες Millstone-Winter-Heyman | $21,7 δισ. | Υλικά στέγασης και χημικά | Διαφοροποιημένος όμιλος | Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη | 3η

22. Οικογένεια Ziff | $21,6 δισ. | Εκδόσεις | Χρηματοοικονομικά & επενδύσεις | Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη | 3η

23. Οικογένεια Lauder | $21,5 δισ. | Estée Lauder | Λιανικό εμπόριο | Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη | 4η

24. Οικογένεια Meijer | $21,4 δισ. | Σούπερ μάρκετ | Λιανικό εμπόριο | Γκραντ Ράπιντς, Μίσιγκαν | 4η

25. Οικογένεια Johnson | $20,5 δισ. | Johnson & Johnson, New York Jets | Μεταποίηση | Νιου Μπράνσγουικ, Νιου Τζέρσεϊ | 6η

26. Οικογένεια Taylor | $20 δισ. | Enterprise Rent-A-Car | Υπηρεσίες | Σεντ Λούις, Μιζούρι | 4η

27. Οικογένεια Crown | $18,3 δισ. | Αμυντική βιομηχανία και επενδύσεις | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις | Σικάγο, Ιλινόι | 5η

28. Οικογένεια Winchester | $18 δισ. | Δομικά υλικά | Κατασκευές & μηχανική | Ατλάντα, Τζόρτζια | 4η

29. Οικογένεια Simon | $17,3 δισ. | Εμπορικά κέντρα | Ακίνητα | Ιντιανάπολις, Ιντιάνα | 5η

30. Οικογένεια Mellon | $17,2 δισ. | Τραπεζικές υπηρεσίες | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις | Πίτσμπεργκ, Πενσυλβάνια | 6η

31. Οικογένεια Bass | $17,1 δισ. | Πετρέλαιο και επενδύσεις | Ενέργεια | Φορτ Γουόρθ, Τέξας | 5η

32. Οικογένεια Dorrance | $16,5 δισ. | Campbell Soup Co. | Τρόφιμα & ποτά | Κάμντεν, Νιου Τζέρσεϊ | 5η

33. Οικογένεια Haslam | $16,4 δισ. | Σταθμοί φορτηγών και Cleveland Browns | Λιανικό εμπόριο | Νόξβιλ, Τενεσί | 4η

34. Οικογένεια Estes | $16,3 δισ. | Μεταφορές φορτίων | Υπηρεσίες | Ρίτσμοντ, Βιρτζίνια | 5η

35. Οικογένεια Stryker | $16 δισ. | Ιατρικός εξοπλισμός | Υγεία | Καλαμαζού, Μίσιγκαν | 3η

36. Οικογένεια Jenkins | $15,2 δισ. | Publix Super Markets | Λιανικό εμπόριο | Λέικλαντ, Φλόριντα | 4η

37. Οικογένεια Hughes | $14,7 δισ. | Public Storage Inc. | Υπηρεσίες | Γκλέντεϊλ, Καλιφόρνια | 3η

38. Οικογένεια Farmer | $13,7 δισ. | Επαγγελματικές στολές εργασίας | Υπηρεσίες | Σινσινάτι, Οχάιο | 6η

39. Οικογένεια Tisch | $13,7 δισ. | Loews, New York Giants | Διαφοροποιημένος όμιλος | Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη | 4η

40. Οικογένεια (Charles & Rupert) Johnson | $13,4 δισ. | Αμοιβαία κεφάλαια | Χρηματοοικονομικά & επενδύσεις | Σαν Ματέο, Καλιφόρνια | 4η

41. Οικογένεια Richards | $13,1 δισ. | Κατασκευή καλωδίων και συρμάτων | Μεταποίηση | Κάρολτον, Τζόρτζια | 5η

42. Οικογένειες Debartolo-York | $12,8 δισ. | San Francisco 49ers και εμπορικά κέντρα | Αθλητισμός | Γιανγκστάουν, Οχάιο | 4η

43. Οικογένεια Perot | $12,8 δισ. | Επενδύσεις | Διαφοροποιημένος όμιλος | Ντάλας, Τέξας | 2η

44. Οικογένεια Rollins | $12,7 δισ. | Orkin (καταπολέμηση παρασίτων) | Υπηρεσίες | Ατλάντα, Τζόρτζια | 5η

45. Οικογένεια Love | $12,5 δισ. | Πρατήρια καυσίμων και καταστήματα ευκολίας | Λιανικό εμπόριο | Οκλαχόμα Σίτι, Οκλαχόμα | 4η

46. Οικογένεια Rockefeller | $12,5 δισ. | Πετρέλαιο | Ενέργεια | Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη | 7η

47. Οικογένεια Glazer | $12,1 δισ. | Ακίνητα και αθλητικές ομάδες | Αθλητισμός | Παλμ Μπιτς, Φλόριντα | 3η

48. Οικογένεια Kohler | $11,6 δισ. | Είδη υδραυλικών εγκαταστάσεων και νεροχύτες | Μεταποίηση | Κόλερ, Ουισκόνσιν | 6η

49. Οικογένεια E. W. Scripps | $11,5 δισ. | Εφημερίδες | Μέσα Ενημέρωσης & ψυχαγωγία | Σινσινάτι, Οχάιο | 7η

50. Οικογένεια Simplot | $10,9 δισ. | Αγροβιομηχανία | Τρόφιμα & Ποτά | Μπόιζι, Αϊντάχο | 4η

51. Οικογένεια Brown | $10,7 δισ. | Ποτά (αλκοολούχα) | Τρόφιμα & Ποτά | Λούισβιλ, Κεντάκι | 7η

52. Οικογένεια Alfond | $10,4 δισ. | Υποδήματα | Λιανικό εμπόριο | Πόρτλαντ, Μέιν | 4η

53. Οικογένεια Bechtel | $10,3 δισ. | Κατασκευές και μηχανική | Κατασκευές & μηχανική | Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια | 6η

54. Οικογένεια Lockton | $10 δισ. | Ασφάλειες | Χρηματοοικονομικά & επενδύσεις | Κάνσας Σίτι, Μιζούρι | 5η

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