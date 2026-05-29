Του Iain Martin

Ο τομέας του επιχειρηματικού κεφαλαίου βρίσκεται στο κατώφλι των μεγαλύτερων αποδόσεων που έχει γνωρίσει ποτέ ο κλάδος. Η SpaceX οδεύει προς μια πρωτοφανή δημόσια εγγραφή, τις επόμενες εβδομάδες. Οι OpenAI και Anthropic συνεχίζουν να καταρρίπτουν τα ρεκόρ εσόδων και χρηστών, και σχεδιάζουν να υποβάλουν αίτηση για δημόσια εγγραφή εντός του έτους. Με ιλιγγιώδη κεφάλαια πίσω τους και αποτιμήσεις που δεν είχε ξαναδεί η αγορά για ιδιωτικές start ups αυτές οι τρεις εταιρείες είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη φετινή “λίστα του Μίδα” με τους 100 κορυφαίους Venture Capitalists στον κόσμο.

Η 25η ετήσια “λίστα του Μίδα” καταρτίστηκε σε συνεργασία με την TrueBridge Capital Partners. Στην πρώτη λίστα, το 2001, ο τότε εταίρος της Kleiner Perkins, Vinod Khosla, κατέλαβε την πρώτη θέση για τις επενδύσεις του σε start ups που δημιούργησαν τις υποδομές που στήριξαν το διαδίκτυο στα πρώτα του βήματα. Ο Khosla, ο οποίος πλέον διαχειρίζεται τα δικό του επενδυτικά κεφάλαια, είναι και πάλι ο κορυφαίος επενδυτής στον κόσμο για μια επένδυση “νέας γενιάς”: ήταν ο πρώτος θεσμικός επενδυτής για την OpenAI το 2019, τότε που η εταιρεία ήταν ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο.

Η εντυπωσιακή άνοδος των αποτιμήσεων για τις SpaceX, OpenAI και Anthropic πριν την είσοδό τους στο χρηματιστήριο έφερε 25 νέους επενδυτές στη φετινή λίστα, αριθμός-ρεκόρ. Ανάμεσά τους η Yasmin Ravazi, εταίρος της Spark Capital, που σκαρφάλωσε στην υψηλότερη θέση της λίστας μεταξύ των νεοεισελθόντων (13η), έχοντας ηγηθεί ενός γύρου χρηματοδότησης το 2023 για την Anthropic, όταν η αποτίμηση της εταιρείας που δημιούργησε το Claude έφτανε στα 5 δισ. δολάρια. Τώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να συγκεντρώσει χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 900 δισ. δολαρίων.

Η συγχώνευση της SpaceX με την xAI και η ιλιγγιώδης αύξηση της αποτίμησής της στα 1,5 τρισ. δολάρια έφεραν στην λίστα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Luke Nosek (Νο. 18), Antonio Gracias (Νο. 32) και Steve Jurvetson (Νο. 62), ενώ ο Randy Glein (Νο. 23) της DFJ Growth και ο Shaun Maguire (Νο. 22) της Sequoia Capital ανέβηκαν στη λίστα.

Η φετινή λίστα επηρεάστηκε επίσης από τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής δημόσια εγγραφή της χρονιάς: η εταιρεία κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Cerebras πέτυχε μια εντυπωσιακή αποτίμηση στα 56 δισ. δολάρια κατά την αρχική IPO της τον Μάιο, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ για εταιρεία ημιαγωγών. Αυτή η επιτυχία ώθησε τον Eric Vishria της Benchmark στην πρώτη τριάδα της λίστας και εξασφάλισε υψηλές θέσεις στους νεοεισερχόμενους Vassallo της Foundation Capital (Νο. 17) και Lior Susan της Eclipse (Νο. 20).

Η εξαγορά της Wiz από την Google, αξίας 32 δισ. δολαρίων αποδείχθηκε ευεργετική για επενδυτές όπως ο Gili Raanan της Cyberstarts, ο Shardul Shah της Index και ο Doug Leone της Sequoia. Ο Leone ισοβαθμεί πλέον με τον πρώην συν-διαχειριστή του στη Sequoia, Mike Moritz, ως προς τον αριθμό των εμφανίσεων του στη λίστα.

Η “λίστα του Μίδα” καταρτίζεται κάθε χρόνο με βάση δεδομένα που υποβάλλουν επενδυτές από εκατοντάδες εταιρείες VC. Η φετινή λίστα έχει διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα του χώρου των επιχειρηματικών κεφαλαίων που δεν υπέβαλαν επενδυτικά στοιχεία, όπως ο συνιδρυτής της Coatue, Thomas Laffont, και ο ιδρυτής της Thrive Capital, Josh Kushner.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι επενδυτές πρέπει να έχουν υποστηρίξει εταιρείες που είτε εισήχθησαν στο χρηματιστήριο είτε εξαγοράστηκαν για τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία πέντε χρόνια, ή που έχουν τουλάχιστον διπλασιάσει την αποτίμησή τους σε τουλάχιστον 400 εκατ. δολάρια κατά την ίδια περίοδο.

Η λίστα

[Όνομα — Εταιρεία — Τοποθεσία — Σημαντικότερο deal]

1. Vinod Khosla — Khosla Ventures — Πορτόλα Βάλεϊ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

2. Neil Shen — HSG — Χονγκ Κονγκ, Κίνα — ByteDance

3. Eric Vishria — Benchmark Capital — Άθερτον, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Cerebras

4. Gili Raanan — Cyberstarts — Μιχμορέτ, Ισραήλ — Wiz

5. Peter Thiel — Founders Fund — Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — SpaceX

6. Elad Gil — Gil Capital — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

7. Trae Stephens — Founders Fund — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Anduril

8. Douglas Leone — Sequoia Capital — Μένλο Παρκ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Wiz

9. Martin Mignot — Index Ventures — Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες — Revolut

10. Shardul Shah — Index Ventures — Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες — Wiz

11. Alfred Lin — Sequoia Capital — Περιοχή Κόλπου, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

12. Mamoon Hamid — Kleiner Perkins — Άθερτον, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Figma

13. Yasmin Razavi — Spark Capital — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Anthropic

14. Micky Malka — Ribbit Capital — Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Coinbase

15. Saurabh Gupta — DST Global — Άθερτον, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Chime

16. Ravi Mhatre — Lightspeed Venture Partners — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Anthropic

17. Steve Vassallo — Foundation Capital — Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Cerebras

18. Luke Nosek — Gigafund — Όστιν, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες — SpaceX

19. Hemant Taneja — General Catalyst — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Stripe

20. Lior Susan — Eclipse — Άθερτον, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Cerebras

21. Brad Gerstner — Altimeter Capital — Γούντσαιντ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Cerebras

22. Shaun Maguire — Sequoia Capital — Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — SpaceX

23. Randy Glein — DFJ Growth — Σαν Ματέο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — SpaceX

24. Scott Raney — Redpoint Ventures — Γούντσαιντ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Stripe

25. Pat Grady — Sequoia Capital — Μένλο Παρκ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

26. Danny Rimer — Index Ventures — Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Figma

27. Ben Horowitz — Andreessen Horowitz — Λας Βέγκας, Νεβάδα, Ηνωμένες Πολιτείες — Databricks

28. Fred Wilson — Union Square Ventures — Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες — Coinbase

29. Tom Stafford — DST Global — Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Revolut

30. David George — A16z Growth — Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — xAI

31. Ronny Conway — A.Capital — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

32. Antonio Gracias — Valor Equity Partners — Μαϊάμι, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες — SpaceX

33. Josh Kushner — Thrive Capital — Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

34. Topher Conway — SV Angel — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Stripe

35. Pawel Chudzinski — Point Nine Capital — Βερολίνο, Γερμανία — Revolut

36. Chris Dixon — a16z Crypto — Μένλο Παρκ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Coinbase

37. Daniel Levine — Accel — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Scale AI

38. Xi Cao — Monolith — Πεκίνο, Κίνα — MetaX Tech

39. Neil Mehta — Greenoaks — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Stripe

40. Matt Murphy — Menlo Ventures — Λος Άλτος Χιλς, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Anthropic

41. Anna Fang — ZhenFund — Πεκίνο, Κίνα — XiaoHongShu

42. Marc Stad — Dragoneer Investment Group — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

43. Avi Eyal — Entrée Capital — Τελ Αβίβ, Ισραήλ — Monday.com

44. Peter Fenton — Benchmark Capital — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — ClickHouse

45. Sam Fort — DFJ Growth — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

46. Luciana Lixandru — Sequoia Capital — Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Miro

47. Aydin Senkut — Felicis Ventures — Άθερτον, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Notion Labs

48. Tuck Lye Koh — Shunwei Capital — Πεκίνο, Κίνα — SHEIN

49. Byron Deeter — Bessemer Venture Partners — Άθερτον, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — ServiceTitan

50. Ashvin Bachireddy — SV Angel — Μένλο Παρκ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

51. Navin Chaddha — Mayfield Fund — Σαρατόγκα, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — xAI

52. Sven Strohband — Khosla Ventures — Μένλο Παρκ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

53. Steve Jang — Kindred Ventures — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Coinbase

54. Wesley Chan — FPV — Τζάκσον, Γουαϊόμινγκ, Ηνωμένες Πολιτείες — Canva

55. Mike Volpi — Hanabi — Γούντσαιντ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Scale AI

56. Sarah Guo — Conviction Capital — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Sierra

57. Kirsten Green — Forerunner Ventures — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Chime

58. David Sacks — Craft Ventures — Όστιν, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες — SpaceX

59. Mary Meeker — Bond Capital — Γούντσαιντ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — OpenAI

60. Lucas Swisher — Coatue Management — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — SpaceX

61. Martin Casado — Andreessen Horowitz — Γούντσαιντ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Cursor

62. Stephen Jurvetson — Future Ventures — Ινκλάιν Βίλατζ, Νεβάδα, Ηνωμένες Πολιτείες — SpaceX

63. David Tisch — BoxGroup — Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες — Ramp

64. Ilya Fushman — Kleiner Perkins — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Rippling

65. Kui Zhou — HSG — Πεκίνο, Κίνα — Pony.AI

66. Keith Rabois — Khosla Ventures — Μαϊάμι, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες — Stripe

67. Ali Partovi — Neo — Πίντμοντ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Cursor

68. Ramtin Naimi — Abstract Ventures — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — xAI

69. David Frankel — Founder Collective — Βοστώνη, Μασαχουσέτη, Ηνωμένες Πολιτείες — Coupang

70. Nicolas Szekasy — Kaszek — Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη — Nubank

71. Jeannette zu Fürstenberg — General Catalyst Partners — Χάιλιγκενμπεργκ, Γερμανία — Groq

72. Meng Lian — IDG Capital Partners — Γκουανγκζού, Κίνα — SHEIN

73. Asheem Chandna — Greylock Partners — Άθερτον, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Rubrik

74. Harry Nelis — Accel — Λονδίνο — Celonis

75. Arif Janmohamed — Lightspeed Venture Partners — Χίλσμπορο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Navan

76. Matt Witheiler — Wellington — Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες — Anthropic

77. Andrew Reed — Sequoia Capital — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Figma

78. Ross Fubini — XYZ Venture Capital — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Anduril

79. Jan Hammer — Index Ventures — Λονδίνο — Robinhood

80. Alex Zhou — Qiming Venture Partners — Πεκίνο, Κίνα — Shanghai Biren Technology

81. Max Gazor — Striker — Άθερτον, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Reflection AI

82. Thomas Laffont — Coatue Management — Μπέβερλι Χιλς, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Cerebras

83. Michael Robinson — Craft Ventures — Τορόντο, Καναδάς — xAI

84. Philippe Botteri — Accel — Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Cyera

85. Dharmesh Thakker — Battery Ventures — Άθερτον, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Databricks

86. Annie Lamont — Oak Investment Partners — Γκρίνουιτς, Κονέκτικατ, Ηνωμένες Πολιτείες — Devoted Health

87. Hurst Lin — DCM — Πεκίνο, Κίνα — Kuaishou

88. Lee Fixel — Addition — Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες — Stripe

89. Chetan Puttagunta — Benchmark Capital — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Automation Anywhere

90. Hans Tung — Notable Capital — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Anthropic

91. Pete Sonsini — Laude — Άθερτον, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Databricks

92. Reid Christian — CRV — Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Skild AI

93. Zhen Zhang — Gaorong Ventures — Ηνωμένες Πολιτείες — Geek+

94. Aneel Ranadive — Soma Capital — Μαϊάμι, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες — Deel

95. Christian Lawless — Conversion Capital — Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες — Ramp

96. Wang Huadong — Matrix Partners China — Πεκίνο, Κίνα — METAX Tech

97. Michael Brown — Battery Ventures — Βοστώνη, Μασαχουσέτη, Ηνωμένες Πολιτείες — ServiceTitan

98. Semil Shah — Haystack Ventures — Μιλ Βάλεϊ, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Figma

99. Rahul Mehta — DST Global — Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — Robinhood

100. Salil Deshpande — Uncorrelated — Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες — Crusoe Energy

