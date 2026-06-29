Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε με επιτυχία στο Erasmus+ Blended Intensive Program (BIP) με τίτλο «ESG Investment and Finance: A Credible Path for Sustainable Investments and Projects», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο της Ισπανίας από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Deusto και συγκέντρωσε φοιτητές MBA από την Κύπρο, την Κροατία, την Ισπανία και την Πολωνία, δημιουργώντας ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον μάθησης με επίκεντρο τις αρχές Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG) και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα συνδύασε διαδικτυακές προπαρασκευαστικές συνεδρίες με μία εντατική εβδομάδα δια ζώσης δραστηριοτήτων, διαλέξεων, εργαστηρίων, μελετών περίπτωσης και ομαδικών έργων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τα ESG επενδυτικά χαρτοφυλάκια, τη βιώσιμη χρηματοδότηση, τα κανονιστικά πλαίσια, την ηθική τραπεζική, την ενεργειακή μετάβαση και την απανθρακοποίηση, τις επενδύσεις κοινωνικού αντίκτυπου, το venture philanthropy, τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (FinTech) και ESG, τη μη χρηματοοικονομική εταιρική πληροφόρηση και τη διαχείριση κινδύνων ESG.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι φοιτητές εργάστηκαν σε πολυπολιτισμικές ομάδες, ανταλλάσσοντας γνώσεις, εμπειρίες και διαφορετικές προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν πρακτικές λύσεις για πραγματικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Το πρόγραμμα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική μάθηση, την κριτική σκέψη και τη διεθνή συνεργασία, ενισχύοντας τόσο τις ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Οι φοιτητές του MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις και στις ομαδικές εργασίες, επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης, επαγγελματισμού και δέσμευσης στις αρχές της υπεύθυνης ηγεσίας. Η συμμετοχή τους ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατηγική του Προγράμματος MBA για διεθνοποίηση, προώθηση της βιωσιμότητας και ανάπτυξη στελεχών με παγκόσμια προοπτική.

Η πρωτοβουλία Erasmus+ BIP προσφέρει στους φοιτητές μια μοναδική ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με συμφοιτητές και ειδικούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, προάγοντας τη διεθνή συνεργασία και ενθαρρύνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις στις σύγχρονες επιχειρηματικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει προσηλωμένο στην παροχή υψηλού επιπέδου διεθνών εκπαιδευτικών εμπειριών, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών του και τους προετοιμάζουν να ηγηθούν με υπευθυνότητα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.