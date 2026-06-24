Σε ατμόσφαιρα γιορτής και δικαίωσης των προσπαθειών των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, η Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν 403 πτυχία στους αποφοίτους και στις απόφοιτες των εν λόγω Σχολών. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, την τελετή τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου.

Στον χαιρετισμό της συνεχάρη τους/τις αποφοίτους/ες για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικαλούμενη τα λόγια του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, σημείωσε ότι ουσιαστική παιδεία είναι εκείνη που επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του.

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και στην προετοιμασία των νέων για τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

«Με υψηλού επιπέδου διδασκαλία, έρευνα και ακαδημαϊκή αριστεία, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του τα εφόδια για να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κριτική τους σκέψη, ώστε να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστήμη, την τεχνολογία, την καινοτομία και την κοινωνία», είπε.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Σ. Αναστασίου, συνεχάρη τους/τις νέους/ες αποφοίτους/ες για τη συνέπεια και την αφοσίωση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Υπογράμμισε ότι η απόκτηση του πτυχίου αποτελεί σημαντικό ορόσημο, αλλά και αφετηρία νέων προοπτικών και ευθυνών.

Αναφερόμενος στη στρατηγική του Ιδρύματος, επεσήμανε ότι η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία.

Κλείνοντας, προέτρεψε τους/τις αποφοίτους/ες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους ως μέσο δημιουργίας και παρέμβασης σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.

Στη δική του ομιλία, με τίτλο «Το τέλος της αρχής», ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, αναφέρθηκε στον διαχρονικό ρόλο του Πανεπιστημίου ως φορέα παραγωγής γνώσης, καλλιέργειας ελεύθερης σκέψης και προώθησης της καινοτομίας.

Τόνισε ότι η αποφοίτηση δεν αποτελεί κατάληξη, αλλά το ξεκίνημα μιας νέας πορείας προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Απευθυνόμενος στους/στις αποφοίτους/τες, τους κάλεσε να πορεύονται με υπευθυνότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, επισημαίνοντας πως οι πράξεις καθημερινής καλοσύνης, οι ανθρώπινες σχέσεις και η επιμονή στις δύσκολες στιγμές είναι στοιχεία που καθορίζουν την ουσιαστική επιτυχία και την προσωπική ανθεκτικότητα.

Εκ μέρους των αποφοίτων χαιρετισμό απηύθυνε ο πρωτεύσας προπτυχιακός φοιτητής της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Βασίλης Σκουφαρίδης, ο οποίος κατέγραψε την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση μεταξύ των αποφοίτων των δύο Σχολών.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις προκλήσεις, τις απαιτήσεις και τις εμπειρίες της φοιτητικής ζωής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Υπογράμμισε ότι η σημερινή επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας, επιμονής και προσωπικών θυσιών, ενώ τόνισε πως το σημαντικότερο κέρδος από τα πανεπιστημιακά χρόνια είναι οι άνθρωποι που συνόδευσαν αυτή τη διαδρομή.

Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκε το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας 2025 στον Καθηγητή Βάσο Βασιλείου του Τμήματος Πληροφορικής, ως αναγνώριση της διεθνούς εμβέλειας του ερευνητικού του έργου, της επιστημονικής του συνεισφοράς και της διαχρονικής παρουσίας του στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας.

Ακολούθησε η απονομή των Βραβείων Ποιοτικής Διδασκαλίας, μέσω των οποίων το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιβραβεύει τη διδακτική αριστεία και τη συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Τα Βραβεία έλαβαν ο Παύλος Αντωνίου, μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής, καθώς και ο Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Χατζηπαντελής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

“Η απονομή των βραβείων στους πρωτεύσαντες φοιτητές και στις πρωτεύσασες φοιτήτριες των δυο Σχολών, καθώς και των πτυχίων τους αποτέλεσε το πιο συμβολικό σημείο της βραδιάς, καθώς οι κόποι, οι προσπάθειες και οι θυσίες των προηγούμενων ετών μετουσιώθηκαν σε μια στιγμή αναγνώρισης και δικαίωσης για τους νέους αποφοίτους”.

Οι Τελετές Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη με την αποφοίτηση των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Χαιρετισμό θα απευθύνει η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

ΚΥΠΕ