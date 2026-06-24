Μια νέα έκθεση στις ΗΠΑ ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον λογαριασμό της καταρινής παρουσίας στην αμερικανική ανώτατη εκπαίδευση. Με σχεδόν εννέα δισεκατομμύρια δολάρια, το Κατάρ είναι η μεγαλύτερη ξένη πηγή δηλωμένων χρηματοδοτήσεων και συμβάσεων προς αμερικανικά πανεπιστήμια. Το πόσα δις είναι δεν αλλάζει την ουσία.

Το Κατάρ είναι ο πυρήνας του σύγχρονου ισλαμισμού.

Δεν είναι μυστικό πως η Ντόχα βρίσκεται πίσω από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, μαζί με την Τουρκία. Ούτε είναι τυχαίο ότι το 2017 οι χώρες του Κόλπου διέκοψαν ή υποβάθμισαν σχέσεις με το εμιράτο, μαζί με άλλες χώρες κατηγορώντας το ότι αποσταθεροποιούσε το εσωτερικό τους με την ενίσχυση ισλαμιστών και με τη δράση —διότι δημοσιογραφία δεν τη λες— του φερεφώνου του, του Al Jazeera.

Ούτε είναι τυχαία η στήριξη του Εμίρη στη Χαμάς και όσα, εάν τα είχε κάνει άλλο κρατίδιο αυτού του μεγέθους χωρίς τον πλούτο του Κατάρ, θα το είχαν ισοπεδώσει προ πολλού. Ένα συντηρητικό ισλαμιστικό καθεστώς δεν ενδιαφερόταν φυσικά για την… ποιότητα της δυτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόβλημα δεν γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τότε αναδείχθηκε. Το Κατάρ αγόρασε πρόσβαση, κύρος και καταλυτική επιρροή.

Το 2023, η Επιτροπή Παιδείας της Αμερικανικής Βουλής επικαλέστηκε έρευνα\, σύμφωνα με την οποία πάνω από 200 αμερικανικά πανεπιστήμια είχαν αποκρύψει περίπου 13 δισ. δολάρια σε ξένες εισφορές από αυταρχικά καθεστώτα. Η ίδια έκθεση έλεγε ότι ιδρύματα με χρήματα από δωρητές της Μέσης Ανατολής είχαν 300% περισσότερα αντισημιτικά περιστατικά.

Όταν μια ξένη δύναμη επενδύει για σχεδόν δύο δεκαετίες σε πανεπιστήμια που εκπαιδεύουν αυριανούς διπλωμάτες, αναλυτές, δικηγόρους, δημοσιογράφους, πολιτικούς και τεχνοκράτες, η ερώτηση δεν είναι λογιστική. Είναι πολιτική. Εάν η δύναμη εκπροσωπεί και την ιδέα ότι το Ισλάμ πρέπει να γίνει ολικό σύστημα διακυβέρνησης, νόμου, κοινωνίας και διεθνούς τάξης, τότε εξηγείται η διάβρωση των δυτικών κοινωνιών.

Ο βασικός πυλώνας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας συνοψίζεται στη φράση: «Ο Αλλάχ είναι ο σκοπός μας, ο Προφήτης ο ηγέτης μας, το Κοράνι το σύνταγμά μας, η τζιχάντ ο δρόμος μας, και ο θάνατος στον δρόμο του Αλλάχ η ύψιστη επιθυμία μας».

Αυτή η αρρώστια εξαπλώθηκε στη Δύση.

Με τη βοήθεια και άλλων ολοκληρωτικών δυνάμεων, διαμόρφωσε κοινή γνώμη έτοιμη να αγκαλιάσει τους «καλούς» εξτρεμιστές «μαχητές». Αυτή ευθύνεται για τα fake news της Γάζας, για την ενσωμάτωση των ενόπλων τρομοκρατών στον αριθμό των θυμάτων και για την αποσιώπηση των εγκλημάτων της Χαμάς, της κλοπής της βοήθειας και της επαναπώλησής της στους αμάχους — για την οποία φώναζε και ο Μαχμούτ Αμπάς. Μάταια.

Μιλώντας σε έναν κόσμο αποχαυνωμένο από την παραπληροφόρηση, δημιούργησε ένα τέρας στη Δύση, κατήργησε την αλήθεια και τη λογική και επέβαλε σε όποιον διαφωνεί με τον ετερόκλητο όχλο ισλαμιστών και ακροαριστερών να ακυρώνεται και να διώκεται.

Ένας τέτοιος κόσμος ήταν έτοιμος να υιοθετήσει τα πάντα.

Ακόμα και το «γιατί δεν αφήνουν ξένους δημοσιογράφους στη Γάζα;». Μα η Γάζα ήταν γεμάτη με ντόπιους δημοσιογράφους, πολλοί από τους οποίους αποδείχθηκε ότι ήταν επιτελείς της Χαμάς που δούλευαν για το Al Jazeera. Προχθές σκοτώθηκαν δύο τέτοιοι «συνάδελφοι». Εάν όσα μάθαινε ο έξω κόσμος περί πείνας ίσχυαν, γιατί τα μόνα πλάνα που είδαμε ήταν κάτι fake, με παιδιά που έπασχαν από συγκεκριμένες ασθένειες; Χαζοί είναι;

Σ’ αυτό το κλίμα φανατισμού, ο αντισημιτισμός, που φούντωσε πριν από τη Γάζα, βρήκε πρόσφορο έδαφος, με τη βοήθεια και μιας μικρής μερίδας αριστερών Εβραίων, οι οποίοι είναι λογικό και αναμενόμενο να μην έχουν εθνική συνείδηση. Και έχουν κάθε δικαίωμα. Σ’ αυτό το κλίμα αναβίωσαν τα παραμύθια περί γενοκτονίας, μέσα από χρωματισμένους και χρηματισμένους αξιωματούχους, χωρίς κανείς να εξηγεί τη διαφορά της γενοκτονίας από την οικοκτονία.

Ναι. Το Ισραήλ κατέστρεψε το μεγάλο μέρος της Γάζας, ενδεχομένως και σκόπιμα, όταν τα αρχηγεία των τρομοκρατών ήταν κάτω από νοσοκομεία και σχολεία και η Χαμάς έκανε τους αμάχους ανθρώπινες ασπίδες. Εγκλήματα έγιναν. Σε όλους τους πολέμους γίνονται. Το ερώτημα είναι γιατί, όταν άλλοι διαπράττουν εγκλήματα, κοιτάμε τις περιπτώσεις, αλλά όταν είναι Εβραίοι, το αποδίδουμε στο σύνολο;

Κανείς δεν εξήγησε τι θα έκανε η δική του χώρα αν είχε βιώσει τέτοια σφαγή, με νήπια ομήρους, σε μια περιοχή όση το 4% της Κύπρου, όπου το Ισραήλ είχε να αντιμετωπίσει έως και 40.000 πάνοπλους τρομοκράτες μέσα σε τούνελ άνω των 600 χιλιομέτρων, όταν το μετρό του Λονδίνου είναι 400.

Σήμερα μάθαμε για την παραπομπή, με αίτημα την απόλυση του διαβόητου Χαν, Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για σεξουαλική βία και είναι η αρχή. Περιπτώσεις όπως η αισχρή Αλμπανέζε, φερέφωνο της Χαμάς, και άλλοι ανάλογοι αποκαλύπτονται η μία μετά την άλλη. Καταρρέουν οι καταγγελίες οργανώσεων χρηματοδοτούμενων από αυτό το καρκίνωμα του ισλαμισμού εναντίον Ισραηλινών τουριστών, επειδή, λέει, υπηρέτησαν στον IDF.

Υπό το βάρος της αλήθειας, όλα ξεφουσκώνουν σιγά σιγά, την ώρα που αυτοί που προστατέψαμε και βοηθήσαμε οργανώνουν τρομοκρατικές επιθέσεις εις βάρος των κοινωνιών που τους βοήθησαν — όπως και της δικής μας.

Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνει και πόσοι θα το μάθουν από εκείνους που πίστεψαν ότι μια από τις προηγμένες, δημοκρατικές και πολιτισμένες κοινωνίες στον κόσμο είναι τα τέρατα και πώς οποιαδήποτε κοινωνία αιχμάλωτη στα χέρια ανθρώπων αρρώστων πολιτισμικά που ονειρεύονται χαλιφάτα και σαρίες από τον 6ο αιώνα μ.Χ. και αρνείται να αφήσει την τρομοκρατία, είναι το καλό παιδί. Ακόμα και σήμερα, μετά την καταστροφή, το 44% στη Γάζα λέει πως θέλει τη Χαμάς.

Καλή η ταινία που βλέπουμε από το 2023. Είναι καιρός να αναλογιστούμε πόση αλήθεια έχει, ποιος τη χρηματοδοτεί —και αυτό το ξέρουμε όπως λέγαμε πριν— και τι σχεδιάζει για εμάς.

Όποιος γουστάρει να λοβοτομείται ή φοβάται να μιλήσει για να μην πέσει επάνω του ο άπλυτος όχλος και η κάθε διψασμένη για προβολή «καλοσύνης» περίπτωση στα social media, ας τα βρει με τον εαυτό του.