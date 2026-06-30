Με αγανάκτηση η δημοτική αρχή Πάφου διαπίστωσε τις τελευταίες μέρες ότι στον χώρο του υπό δημιουργία Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης παρουσιάζονται συνεχόμενα φαινόμενα βανδαλισμών και φθορών, τη στιγμή μάλιστα που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, ούτε και παραληφθεί επισήμως από τον Δήμο Πάφου.

Όπως διαπιστώνουν οι αρμόδιοι, στον χώρο που δημιουργείται στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, επί της κεντρικής Πλατείας Κέννεντυ, καταγράφονται φαινόμενα βανδαλισμού από άτομα που χρησιμοποιούν σκούτερ, σκέιτμπορντ και άλλα μέσα διακίνησης. Ήδη έχουν προκληθεί ζημιές σε μάρμαρα, γωνιές, κάγκελα και άλλες εγκαταστάσεις.

Αναφερόμενος στο θλιβερό αυτό θέαμα, ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι πίστα για ακροβατικά, ούτε χώρος ψυχαγωγίας για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Είναι ένας χώρος πολιτισμού και ιστορικής μνήμης που απαιτεί σεβασμό από όλους, παρατήρησε.

Έχω δώσει σαφείς οδηγίες ώστε οποιοσδήποτε εντοπίζεται να εισέρχεται στον χώρο και να προκαλεί φθορές, ανεξαρτήτως ηλικίας, να καταγγέλλεται άμεσα, είπε. Κάθε περιστατικό θα καταγράφεται και θα προωθείται στην Αστυνομία, ενώ ο Δήμος θα προχωρεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αυστηρών εξώδικων και της διεκδίκησης αποζημιώσεων για κάθε ζημιά που προκαλείται.

Η νεολαία της Πάφου έχει στη διάθεση της χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, ανέφερε ο Δημαρχεύων, καλώντας τους νέους να διαφυλάξουν τους δημόσιους χώρους πολιτισμού, αντί να τους μετατρέπουν σε χώρους καταστροφής και ασέβειας.

Το Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης ανήκει στους δημότες της Πάφου. Δημιουργήθηκε με χρήματα των πολιτών και αποτελεί περιουσία όλων μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια μικρή μερίδα ασυνείδητων να καταστρέφει ό,τι χτίζεται με κόπο για τις επόμενες γενιές, κατέληξε.