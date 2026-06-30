Με θετικό πρόσημο, αλλά με πιο συγκρατημένο ρυθμό σε σύγκριση με πέρυσι, κινήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατοίκων Κύπρου κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν συνολικά κατά €446 εκατ. από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος Μαΐου ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η αύξηση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη και είχε φθάσει τα €698 εκατ.

Η διαφορά των περίπου €250 εκατ. μπορεί να αποδοθεί σε μια σειρά παραγόντων, όπως η αυξημένη κατανάλωση και οι πληθωριστικές πιέσεις που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ωστόσο από την γενική εικόνα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, κάτι που αναφέρει και αρκετές φορές η Κεντρική Τράπεζα, ότι η αύξηση των καταθέσεων μπορεί να οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, η εποχικότητα, καθώς και η επιλογή αρκετών νοικοκυριών να διατηρούν μεγαλύτερο «μαξιλάρι» ρευστότητας λόγω αβεβαιότητας.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων που προσφέρουν τα τραπεζικά ιδρύματα δεν αποθαρρύνει τα νοικοκυριά να αποταμιεύουν συνεχώς χρήματα στο τραπεζικό σύστημα.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €343,8 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €123,1 εκατ. τον Απρίλιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 5,1%, σε σύγκριση με 4,5% τον Απρίλιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Μάιο 2026 έφθασε στα €58,0 δις. Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €239,0 εκατ. τον Μάϊο. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €171,3 εκατ. τον Μάϊο και ο ρυθμός καταθετικής επέκτασης ήταν 5,2% σε σχέση με 5,6% πέρυσι. Αν και ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων επιβραδύνεται σε σύγκριση με το 2025, παραμένει υψηλότερος από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η δημιουργία νέων καταθέσεων εξακολουθεί να ξεπερνά την αύξηση της οικονομικής παραγωγής, διατηρώντας τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος σε υψηλά επίπεδα.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων κατοίκων εσωτερικού σημείωσαν άνοδο €194 εκατ. τον Μάϊο σε σχέση με €63 εκατ. εκατ. τον Απρίλιο και €138 εκατ. πέρυσι. Ο ρυθμός καταθετικής επέκτασης ήταν στο 11,1% από 10,7% τον Απρίλιο και 12,3% πέρυσι. Στο πεντάμηνο του έτους οι καταθέσεις των επιχειρήσεων κατοίκων εσωτερικού αυξήθηκαν κατά €415 εκατ. σε σχέση με αύξηση €711 εκατ. πέρυσι.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι μόνο τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάϊο οι καταθέσεις των επιχειρήσεων είχαν άνοδο ενώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο σημειώθηκαν εκροές. Τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €260,3 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €40,5 εκατ. τον Απρίλιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 12,6%, σε σύγκριση με 12,0% τον Απρίλιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάιο 2026 έφθασε στα €28,1 δις. Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €173,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €52,7 εκατ. και €63,0 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €58,0 εκατ.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τους περί μακροπροληπτικής εποπτείας των ιδρυμάτων νόμους του 2015 έως 2022, έκρινε κατάλληλο όπως διατηρήσει το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) στο 1,5%.

Το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας (Countercyclical Capital Buffer – CCyB) είναι ένα πρόσθετο ποσοστό κεφαλαίου που υποχρεούνται να διατηρούν οι τράπεζες πάνω από τα βασικά εποπτικά όρια. Στόχος του είναι να υπάρχει περισσότερη αντοχή σε περίπτωση κρίσης (π.χ. απότομη αύξηση ζημιών σε δάνεια ή οικονομική ύφεση).

Το ποσοστό 1,5% σημαίνει ότι οι τράπεζες πρέπει να κρατούν επιπλέον κεφάλαια ίσα με 1,5% των σταθμισμένων προς κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού τους.