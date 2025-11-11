Την παραβίαση του «εναέριου χώρου» του και των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή «ευθύνης» του, από το κυβερνητικό αεροσκάφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μεταγωγικά αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, καταγγέλλει προκλητικά το ψευδοκράτος με επιστολή που κατέθεσε στον ΟΗΕ μέσω της Τουρκικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας.

Είναι μία ακόμη προσπάθεια του ψευδοκράτους, με την καθοδήγηση της Άγκυρας, προκειμένου να προβάλλει στη διεθνή κοινότητα και στον ΟΗΕ την υποτιθέμενη ύπαρξη «δύο κρατών», που έχουν δύο διαφορετικούς εναέριους χώρους και περιοχές ευθύνης για έλεγχο πτήσεων.

Επίσης, το ψευδοκράτος, με την επιστολή αυτή, επιχειρεί να κατοχυρώσει και να νομιμοποιήσει το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου («Ερκάν»), στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για αποδοχή του όρου που θέτει η τουρκοκυπριακή πλευρά, ώστε να επιτραπούν απευθείας πτήσεις προς το ψευδοκράτος.

Αναλυτικά η επιστολή

Η επιστολή η οποία συνοδεύεται και από συνημμένο κατάλογο με τις υποτιθέμενες «παραβιάσεις» Ελληνικών και Κυπριακών κυβερνητικών Αεροσκαφών αναφέρει τα εξής:

«Παράρτημα στην επιστολή με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2025, από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, απευθυνόμενη προς τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας

Κατόπιν οδηγιών της Κυβέρνησής μου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, από τη διοίκηση των Ελληνοκυπρίων και την Ελλάδα (βλ. συνημμένο).

Οι προκλητικές αυτές ενέργειες της “ελληνοκυπριακής διοίκησης” και της Ελλάδας συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” και αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών επιβατών. Είναι επίσης απαράδεκτο ότι τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο συνημμένο απέφυγαν να απαντήσουν στις ραδιοκλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του Εrcan στη διεθνή συχνότητα έκτακτης ανάγκης (121,5 MHz), παραβιάζοντας σαφώς ακόμη έναν διεθνή κανόνα πολιτικής αεροπορίας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων.

Το Κρατικό Αεροδρόμιο Ercan, στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, συμμορφώνεται πλήρως με όλα τα πρότυπα που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές αναβαθμίσεις ώστε να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο.

Επιπλέον, ο αριθμός των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έχει αυξηθεί σύμφωνα με την αυξανόμενη κίνηση πτήσεων τα τελευταία χρόνια, και το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Ercan βρίσκεται σε τακτική και στενή συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Άγκυρας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής διεξαγωγή όλων των πτήσεων στην περιοχή.

Μόνο το 2024, ο αριθμός των επιβατών που χρησιμοποίησαν το Κρατικό Αεροδρόμιο Ercan ανήλθε σε 4.842.120. Επιπλέον, 31.120 αεροσκάφη χρησιμοποίησαν το Αεροδρόμιο Ercan για αφίξεις και αναχωρήσεις, ενώ 174.090 αεροσκάφη χρησιμοποίησαν τον Συμβουλευτικό Εναέριο Χώρο Ercan το ίδιο έτος. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεσμεύεται να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα στον τομέα της ασφάλειας των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση του Σικάγου του 1944.

Θα ήθελα να τονίσω ότι στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ανεξάρτητα, αυτοδιοικούμενα κράτη, καθένα από τα οποία ασκεί κυριαρχία και δικαιοδοσία εντός της επικράτειάς του, και ότι οι πτήσεις εντός του κυρίαρχου εναέριου χώρου της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με την πλήρη γνώση και άδεια των αρμόδιων Αρχών του Κράτους μας.

Η πολιτική αεροπορική Αρχή της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλιακών πληροφοριών εντός του δικού της εθνικού εναέριου χώρου.

Υπό το φως των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τις αναφερόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”, καθώς και για την παραβίαση από την ελληνοκυπριακή διοίκηση και την Ελλάδα των διεθνών κανόνων και κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας, και καλούμε για την άμεση παύση τέτοιων προκλητικών ενεργειών. Καλούμε επίσης τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα να μην επιτρέψουν αυτές τις κατάφωρες παραβιάσεις, οι οποίες ενδέχεται να κλιμακώσουν την ένταση στην περιοχή μας και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών επιβατών.

Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν κυκλοφορούσατε την παρούσα επιστολή και το συνημμένο της ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, υπό το θέμα ημερήσιας διάταξης 40, καθώς και του Συμβουλίου Ασφαλείας».

