ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Πολιτιστικός Πυρήνας και Παλιά Πλατεία Αγλαντζιάς 5-7 Ιουνίου. Με συναυλίες, αυτοσχεδιασμούς, εκπαιδευτικές δράσεις, εικαστικές παρεμβάσεις και ανοιχτές εκδηλώσεις στον δημόσιο χώρο επιστρέφει το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Κύπρου. Η πρώτη ημέρα ανοίγει στις 6.30μ.μ. με Open Stage και performances σε διάφορα σημεία του Πολιτιστικού Πυρήνα από μουσικά σχήματα με ακορντεόν και άλλα όργανα. Στις 9μ.μ. παρουσιάζεται σόλο performance του παγκοσμίου φήμης Ιταλού ακορντεονίστα Μίρκο Παταρίνι, ενώ ακολουθεί η σκηνική συνάντηση των Nomad Grooves. Η βραδιά ολοκληρώνεται με ηλεκτρονικό live set του Γιάννη Μιχαήλ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και στην είσοδο του φεστιβάλ.

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, .μ. Με μια μουσική εξερεύνηση του αστικού ηχοτοπίου ανοίγει η αυλαία του φετινού 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το σχήμα Nabu Pera παρουσιάζει την παράσταση «Ηχοτοπία της Λευκωσίας», προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι στους ήχους που συνθέτουν την καθημερινή εμπειρία της πόλης. Συμμετέχουν οι Νατάσα Χατζηανδρέου (κρουστά), Δημήτρης Γιασεμίδης (φλάουτο, sylphyo, ηλεκτρονικά) και Σάββας Θωμά (μπεντίρ, φωνή). 22894531.

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Δημοτικός Κήπος. Μια ουσιαστική μετατόπιση προς τον δημόσιο χώρο προτείνει φέτος το 23ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού της Νέας Κίνησης, το οποίο θα πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2026 στον Δημοτικό Κήπο και στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Το πρόγραμμα σήμερα: 18:30 – Έναρξη Φεστιβάλ. 19:30 – Together-ing | Μαρία Παπαγεωργίου. 21:00 – Dance Films by the Beach | G-Spot beach bar. 18:30–20:30 – Embodied Gardens | Rhyzome Choreographic School. Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, 125 Space (25733994). Εγκαίνια: 6μ.μ. Έντεκα ανερχόμενοι καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό συναντώνται στην ομαδική έκθεση «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Λευκωσία, Μarginalia (99657080). Η έκθεση του Πάβλου Χαμπίδη με τίτλο «Τραγιά» περιλαμβάνει έργα στα οποία ζωγραφίζει κατσίκια. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 27/6

Λευκωσία, Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (99651799). Ομαδική έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Ρομαντικός Ρεαλισμός» του Βασίλη Μίτα και της ομάδας του. Παράλληλα φιλοξενείται η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Μηνά με τίτλο “Ανάμεσα στη μορφή και τη μοίρα”. Εγκαίνια 7μ.μ. Μέχρι 7/6

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» Μονής Κύκκου, 7μ.μ. Τη σχέση της γλώσσας με το δίκαιο, τα δικαστήρια και τη λειτουργία του νομικού συστήματος εξετάζει το βιβλίο του γλωσσολόγου Γιώργου Β. Γεωργίου «Εισαγωγή στη Νομική Γλωσσολογία – Η χρήση της γλώσσας στο νομικό σύστημα», το οποίο παρουσιάζεται από τις Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Αχιλλέας Αιμιλιανίδης και η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Περσεφόνη Παναγή.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 9μ.μ. Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Πρωταγωνιστούν οι Νάντια Κοντογεώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Ηλίας Βαλάσης, ενώ στον ρόλο του πατέρα εμφανίζεται ο Τάσος Χαλκιάς. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα), κατάλληλη για άνω των 12

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Το έργο Χιου Γουάιμορ φωτίζει τη μορφή του Άλαν Τούρινγκ, της ιδιοφυΐας που θεωρείται πατέρας των σύγχρονων υπολογιστών και θεμελιωτής της τεχνητής νοημοσύνης. Τακτικές παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040/ ACS Courier

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Έρμα (22346770). «Φωτογραφίες τζιαι Λέξεις ή το αντίθετο» του Ανδρέα Γρηγορά. Μέχρι 6/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Στρόβολος, ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 7/6

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scary Movie 6 (σκηνοθεσία Michael Tiddes με τους Anna Faris, Jon Abrahams, Regina Hall), Masters of the Universe (σκηνοθεσία Travis Knight με τους Nicholas Calitzine, Camila Mendes, Idris Elba), Animal Farm (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andy Serkis), Evolution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Zayra Munoz Dominguez, Julio Soto Gurpide), The Amazing Digital Circus: The Last Act (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gooseworx) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.