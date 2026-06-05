Μια νέα εποχή, γεμάτη προσδοκίες για την οικονομική, τουριστική και αλιευτική αναζωογόνηση της ακριτικής περιοχής της Τηλλυρίας, ανατέλλει με την επίσημη προκήρυξη του μεγαλεπήβολου έργου «Βελτίωση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου» από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Πρόκειται για ένα αίτημα δεκαετιών, το οποίο παίρνει πλέον σάρκα και οστά, με τον προϋπολογισμό της επένδυσης να ξεπερνά τα €6 εκατ. Το έργο στοχεύει στην πλήρη αναδιαμόρφωση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Η ακριτική κοινότητα, η οποία συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα γεωγραφικής απομόνωσης, αποκτά πλέον μια σύγχρονη και ασφαλή θαλάσσια πύλη εισόδου, ικανή να εξυπηρετήσει, τόσο τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, όσο και την αυξανόμενη ναυσιπλοΐα αναψυχής.

Οι βασικές εργασίες

Η μελέτη του έργου είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς συνδυάζει προηγμένη λιμενική μηχανική με περιβαλλοντική μέριμνα για την προστασία του ευαίσθητου κόλπου της Τηλλυρίας. Οι βασικές εργασίες περιλαμβάνουν:

1. Προβλέπεται η επιμήκυνση και η ενίσχυση του κύριου προσήνεμου κυματοθραύστη με φυσικούς ογκόλιθους και ειδικά προκατασκευασμένα τεχνητά στοιχεία από σκυρόδεμα, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία της λιμενολεκάνης από τους έντονους βορειοδυτικούς κυματισμούς που πλήττουν την περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες.

2. Θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες βυθοκορήσεις (εκσκαφές στον πυθμένα της θάλασσας) για την αφαίρεση προσχώσεων και την αύξηση του λειτουργικού βάθους του καταφυγίου, επιτρέποντας την ασφαλή είσοδο και ελλιμενισμό σκαφών με μεγαλύτερο βύθισμα.

3. Τα υφιστάμενα μέτωπα ελλιμενισμού θα αντικατασταθούν από νέα, σύγχρονα κρηπιδώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, εξοπλισμένα με νέες δέστρες, προσκρουστήρες και σκάλες ασφαλείας.

5. Προβλέπεται η δημιουργία σταθμού συλλογής χρησιμοποιημένων λαδιών και αποβλήτων σκαφών, καθώς και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων πυρόσβεσης.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, με ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Ταμεία Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Η εκτιμώμενη αξία του συμβολαίου αγγίζει τα €6.121.200 (πλέον Φ.Π.Α.).

Τα χρονοδιαγράμματα

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 17η Ιουλίου, ενώ η αξιολόγηση θα γίνει με γνώμονα την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής και τεχνικής ικανότητας. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών υπολογίζεται στους 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής των συμβολαίων (17/11/2026) με τον επιτυχόντα εργολάβο. Αυτό σημαίνει ότι, εάν οι διαδικασίες εξελιχθούν ομαλά και δεν υπάρξουν προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, το ανανεωμένο αλιευτικό καταφύγιο θα παραδοθεί πλήρως λειτουργικό εντός του 2028.

Παράλληλα, το έργο αναμένεται να δημιουργήσει δεκάδες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, ενώ μακροπρόθεσμα θα αναδείξει τον Κάτω Πύργο ως έναν ελκυστικό ναυτικό προορισμό, γεφυρώνοντας την απόσταση με τα μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, έχει θέσει το συγκεκριμένο έργο σε υψηλή προτεραιότητα, την ανάγκη στήριξης των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.