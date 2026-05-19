Η Πλατεία Ηρώων ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Λεμεσιανούς με το νέο της πρόσωπο, καθώς οι εργασίες ανάπλασης ολοκληρώνονται μέσα στον Ιούνιο. Το έργο φέρνει μια σύγχρονη αναβάθμιση σε έναν ιστορικό χώρο της πόλης, δημιουργώντας έναν ενιαίο, προσβάσιμο και φιλικό προς τους πολίτες χώρο, χωρίς τα παραδοσιακά σκαλιά που διαμόρφωναν μέχρι σήμερα τη μορφή της πλατείας.

Η αρχική προθεσμία για παράδοση του έργου ήταν αρχές Μαΐου, ωστόσο η νέα ημερομηνία έχει οριστεί για τις 15 Ιουνίου. Παράλληλα, ολοκληρώνονται εργασίες στον δρόμο μπροστά από το Θέατρο Ριάλτο, ενώ η σύνδεση των σκαλιών του ιστορικού θεάτρου με την πλατεία έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Σημαντική παρέμβαση αφορά και τα περίπτερα της πλατείας, που είχαν υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας. Πρόκειται για διατηρητέα κτήρια, γι’ αυτό και η ανακατασκευή τους πραγματοποιείται σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα, γεγονός που προκάλεσε κάποια καθυστέρηση. Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση για τις κατασκευαστικές εργασίες υπογράφηκε στις 5 Αυγούστου 2024, μεταξύ του δημάρχου Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, και εκ μέρους της κατασκευαστικής εταιρείας An. Christou Constructions, διευθυντής της οποίας είναι ο κ. Χρίστος Χρίστου.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027 και χρηματοδοτείται σε μεγάλο μέρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προϋπολογισμό €3,9 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό, η πρόταση με τίτλο «Πλατεία Καθημερινών Ηρώων» των εταιρειών AA&U-Σωκράτης Στρατής και INB2in studio-Μαρία Χατζησωτηρίου, ενώ η επίβλεψη ανατίθεται στην INB2in studio.

Η πρόταση προβλέπει τη διαμόρφωση ενός «έξυπνου» δαπέδου, το οποίο λειτουργεί ως πλέγμα υποδομών για κοινωνικές και περιβαλλοντικές λειτουργίες. Το δάπεδο διαθέτει διάτρητες επιφάνειες που συλλέγουν τα όμβρια ύδατα και τα διοχετεύουν σε υπόγειες δεξαμενές μέσω γραμμικών καναλιών. Η νέα πλατεία επιτρέπει την απρόσκοπτη μετακίνηση σε όλη την έκτασή της, χωρίς σκαλιά, ενώ οι περιμετρικοί δρόμοι θα πεζοδρομούνται κατά ορισμένες ώρες της ημέρας. Παράλληλα, προτείνονται ειδικές δομές όπως το «Μικρό Ριάλτο», το «Θερμοκήπιο Ιδεών για Όλους», η «Παιχνιδοθήκη» και οι «Κρεμαστοί κήποι».