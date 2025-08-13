Σοβαρά προβλήματα εγκατάλειψης αδρανούς γης και κτιρίων αντιμετωπίζει το κέντρο της Λεμεσού, με τον Δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Αρμεύτη, να προειδοποιεί ότι το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Μιλώντας στον «Φ», ο κ. Αρμεύτης υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής είναι η ενίσχυση της κατοίκησης στο κέντρο της πόλης, με στόχο τη δημιουργία ενός ζωντανού, λειτουργικού και ανθρώπινου αστικού πυρήνα.

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Λεμεσού είναι η εγκατάλειψη της αδρανούς γης και υποστατικών», ανέφερε, τονίζοντας ότι «υπάρχει τεράστιος αριθμός κτιρίων που αγοράζονται αλλά παραμένουν ανεκμετάλλευτα, συχνά λόγω καθυστερήσεων στην αδειοδότηση ή άλλων συνεπειών της μεταρρύθμισης».

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στο κέντρο της πόλης σχεδόν το 50% των κτιρίων είναι ακατοίκητα, φαινόμενο που αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη πίεσης προς τους ιδιοκτήτες για αξιοποίηση της περιουσίας τους. «Υπάρχει καθαρά μια τάση κερδοσκοπίας. Με τη χαμηλή φορολογία, πολλοί επιλέγουν να κρατούν ανεκμετάλλευτα ακίνητα, προσδοκώντας αύξηση της αξίας. Ενδεικτικά, μια περιουσία μπορεί να αποφέρει €10.000 τον χρόνο σε αξία, ενώ τα τέλη για αυτή ανέρχονται μόλις στα 300-350 ευρώ», τόνισε.

Προτάσεις για αλλαγή φορολογικής πολιτικής

Ο Δήμαρχος πρότεινε όπως προχωρήσει ειδική φορολόγηση για αχρησιμοποίητα ακίνητα, ιδιαίτερα εντός περιοχών ειδικού χαρακτήρα, όπως τα κέντρα πόλεων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μοχλός πίεσης για αξιοποίηση τους και να τερματιστεί η σημερινή πρακτική αναμονής υπεραξίας χωρίς επένδυση ή συντήρηση.

«Το όλο ζήτημα έχει ήδη συζητηθεί τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και με την Πολεοδομία, προτείνοντας στις περιοχές ειδικού χαρακτήρα, δηλαδή στα κέντρα των πόλεων, να επιβληθεί φορολόγηση στα ακίνητα που βρίσκονται σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται. Δεν είναι δίκαιο οι ιδιοκτήτες να ζητούν εκπτώσεις, ενώ κρατούν την περιουσία τους ανεκμετάλλευτη, στερώντας από την πόλη τη δυνατότητα ανάπτυξης και αναζωογόνησης», υπογράμμισε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι είναι θέμα που θα απασχολήσει και την Ένωση Δήμων.

Οραματιζόμενος μια ζωντανή πόλη με ενεργό πληθυσμό στο κέντρο, ο κ. Αρμεύτης τόνισε την ανάγκη να μπει τάξη στις περιοχές με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα – όπως το Κάστρο και η Σαριπόλου – όπου εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα οχληρίας.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε 8-10 καταστήματα να χαλούν την εικόνα της πόλης. Υπάρχει σαφής νομοθεσία: Απαγόρευση εξωτερικών ηχείων, συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως έχει ήδη γίνει συνάντηση με την Αστυνομία για τη βελτίωση της επιβολής της νομοθεσίας.

Ανάπτυξη στην οδό Αγίου Ανδρέου και νέα έργα

Σε θετική κατεύθυνση κινούνται, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, οι επενδύσεις στην οδό Αγίου Ανδρέου, όπου νέα ξενοδοχεία και καταλύματα τύπου Airbnb συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά με σημαντικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο όπως τη δημιουργία νέων πλατειών και δημόσιων χώρων ανατολικά της οδού Ανεξαρτησίας, την πεζοδρόμηση μεγάλων τμημάτων της Αγίου Ανδρέου και άλλων δρόμων, και μονοδρομήσεις βασισμένες στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πλατεία Ηρώων, για την οποία ο Δήμος έχει τροποποιήσει τα αρχικά σχέδια, αποκλείοντας εντελώς την κυκλοφορία οχημάτων – εκτός από συγκεκριμένες ώρες για τροφοδοσία – και επεκτείνοντας το έργο προς την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Η πρώτη φάση των έργων έχει ολοκληρωθεί και τα αρχιτεκτονικά σχέδια για τη δεύτερη φάση παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, δείχνοντας τη συνέπεια της δημοτικής αρχής στην υλοποίηση του πολεοδομικού της οράματος.