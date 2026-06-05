Μεγάλες συνεχίζουν να είναι οι αντιδράσεις στην κοινότητα Μαζωτού στη Λάρνακα, για την απόφαση εγκατάστασης κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Πετούντας. Έχοντας πραγματοποιήσει ήδη μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, το Κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε στο επόμενο βήμα, προσφεύγοντας στο δικαστήριο προκειμένου να εξασφαλίσει διάταγμα για αναστολή των εργασιών. Οι κάτοικοι θεωρούν πως θα επηρεαστεί τόσο το χερσαίο, όσο και το θαλάσσιο περιβάλλον, ο βυθός του οποίου είναι γεμάτος με ποσειδωνίες, που αποτελούν τους «πνεύμονες» της θάλασσας.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού, όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρός του, Γιώργος Δημητρίου, δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο από τις μελέτες για το περιβάλλον που διενεργήθηκαν. «Εμείς θεωρούμε πως είναι πρόχειρες οι περιβαλλοντικές μελέτες που έκαναν. Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, όπως μας εξήγησαν και ειδικοί, δεν γίνονται σωστές μελέτες», σημείωσε, προσθέτοντας πως η κοινότητα θ’ αποστείλει στην υπουργό Γεωργίας, μελέτη εξειδικευμένης ιδιωτικής εταιρείας, που καταδεικνύει πως θα επηρεαστεί το περιβάλλον.

«Όπως μου ανέφερε ο μελετητής, οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν στη θάλασσα θα καταστρέψουν πολλά λιβάδια Ποσειδωνίας», υπέδειξε ο κοινοτάρχης Μαζωτού, σημειώνοντας πως οι κάτοικοι δεν συναινούν στη δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης.

Ο κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε πως εάν δεν γίνουν οι κατάλληλες μελέτες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, η κοινότητα δεν θα συζητήσει την παροχή αντισταθμιστικών. «Εάν θα γίνουν αντισταθμιστικά, αλλά θα καταστραφεί η περιοχή τι να τα κάνουμε; Τα αντισταθμιστικά που ζητούμε έχουν σχέση με τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως τουριστικής, ώστε να μην μπορούν να μας φέρουν κάτι άλλο στην περιοχή. Θα δεχθούμε να συζητήσουμε αντισταθμιστικά, μόνο εάν έχουμε τις σωστές περιβαλλοντικές μελέτες».

Ο «Φ» έθεσε τις αντιδράσεις στην υπουργό Γεωργίας, η οποία υπεραμύνθηκε των χειρισμών που έγιναν, σημειώνοντας πως οι μονάδες αφαλάτωσης αποτελούν αναγκαιότητα για τη διασφάλιση επαρκούς νερού για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την οικονομία του τόπου. Σημείωσε, εξάλλου, πως η χωροθέτηση της κινητής μονάδας στον Μαζωτό αξιολογήθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία ενέκρινε την εγκατάσταση και λειτουργία της, θέτοντας συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις.

«Σκοπός του έργου είναι η επεξεργασία θαλασσινού νερού για την παραγωγή πόσιμου νερού, ενισχύοντας την υδατική ασφάλεια της χώρας, την ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής υδροδότησης των πολιτών», επισήμανε η κ. Παναγιώτου.

Η υπουργός Γεωργίας πρόσθεσε πως αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί και πως θεωρεί «απολύτως θεμιτό να υπάρχει δημόσιος διάλογος γύρω από έργα που αφορούν το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες». Για τον λόγο αυτό, είπε, «έχουμε αποστείλει όλες τις σχετικές μελέτες στην τοπική Αρχή στο πλαίσιο της διαφάνειας, έχουμε ζητήσει να μας υποβληθούν τυχόν ερωτήματα ή απορίες ώστε να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις και έχουμε εκφράσει την ετοιμότητά μας να ενημερώσουμε δημόσια τους κατοίκους για όλες τις πτυχές του έργου».

Τέλος, διαβεβαίωσε πως θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί. «Η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, μέτρα προστασίας και διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του θαλάσσιου και φυσικού περιβάλλοντος καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε με υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ζωτικής σημασίας αγαθό για το μέλλον της χώρας μας», ανέφερε η κ. Παναγιώτου.