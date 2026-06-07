Οι χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες, η ισχυρή ταμειακή θέση και το ευνοϊκό προφίλ λήξης του χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι οι τρεις παράγοντες που υποστηρίζουν την ανθεκτικότητα του κράτους στους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, σύμφωνα με την εκτίμηση της Κομισιόν, όπως παρουσιάζεται στην έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας.

Οι τεχνοκράτες αναφέρουν ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες εκτιμώνται σε €1,6 δις. τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 (περίπου 4,2% του ΑΕΠ το 2026 και 3,9% του ΑΕΠ το 2027).

Αυτό το ποσό, σημειώνεται, είναι υψηλότερο σε σχέση με το 2025, αντανακλώντας την αποπληρωμή δανείων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Τον Ιανουάριο του 2026 πραγματοποιήθηκε έκδοση μακροπρόθεσμου χρέους, που αποτελείται από ένα 10ετές ομόλογο αναφοράς σταθερού επιτοκίου ύψους €1 δισ. και επισημαίνεται, ότι η συναλλαγή προσέλκυσε πολύ έντονο ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να ξεπερνά την αξία έκδοσης 16 φορές, η οποία είναι η υψηλότερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί ποτέ για την Κύπρο.

Η Κύπρος, αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν, διατηρεί ισχυρή ταμειακή θέση, η οποία ανέρχεται στα €1,7 δις. στα τέλη του 2025 (περίπου 4,6% του ΑΕΠ). Σημειώνεται ότι το προφίλ λήξης του δημόσιου χρέους παραμένει ευνοϊκό, με χαμηλούς κινδύνους αναχρηματοδότησης και μέση διάρκεια 6,2 ετών. Η απόδσση του ομολόγου ήταν 3,5% στα τέλη Απριλίου 2026, με το spread έναντι του 10ετούς γερμανικού ομολόγου να υπολογίζεται σε περίπου 47 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι αντιλήψεις των χρηματοπιστωτικών αγορών παραμένουν ευνοϊκές για την Κύπρο. Οι αναβαθμίσεις και οι επιβεβαιώσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης συνεχίστηκαν το 2025, εδραιώνοντας την πιστωτική ποιότητα επενδυτικής βαθμίδας της Κύπρου και την αξιολόγηση «Α».

Η Κύπρος διατηρεί την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους της σύμφωνα με την έκθεση βιωσιμότητας χρέους 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και οι κίνδυνοι για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα της Κύπρου είναι συνολικά μέτριοι μεσοπρόθεσμα, αλλά χαμηλοί μακροπρόθεσμα.

Η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους της Κύπρου παραμένει σταθερή, χάρη στα διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, τη σχετικά μεγάλη διάρκεια του χαρτοφυλακίου χρέους, τα μεγάλα ταμειακά αποθέματα και τις χαμηλές ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες. Η πρώτη αποπληρωμή δανείου προς τον ΕΜΣ, ύψους €350 εκατ., πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ ένα ποσό περίπου €1 δις. έχει προγραμματιστεί για αποπληρωμή τον Μάιο του 2026. H Kομισιόν αναφέρει, ότι οι ετήσιες αποπληρωμές, περίπου €1 δις. έχουν προγραμματιστεί για το 2027 και το 2028, αυξανόμενες ελαφρώς σε €1,05 δις. το 2029, πριν μειωθούν σε €0,9 δις. το 2030 και αυξηθούν σε €1 δις. το 2031.

Όσον αφορά την κατανομή του χρέους, το 34,1% του χρέους βασίζεται σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτό το μερίδιο αποτελείται κυρίως από δάνεια του ΕΜΣ και όλα τα ανεξόφλητα χρεόγραφα είναι εκφρασμένα σε ευρώ, εξαλείφοντας τον κίνδυνο συναλλαγματικής ισοτιμίας. Συνολικά, το μέσο σταθμισμένο κόστος του χρέους ανήλθε στο 1,83% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025. Σχετικά με το δημόσιο χρέος η Κομισιόν αναφέρει ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους μειώθηκε κάτω από την τιμή αναφοράς 60% ( Συνθήκη του Μάαστριχτ) τέλος του 2025 και προβλέπεται να συνεχίσει την πτωτική του τάση.

Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό-διαρθρωτικό σχέδιο της Κύπρου για το 2024, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται κατά την περίοδο 2025-2028. Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2026, προβλέπεται να μειωθεί στο 50,4% το 2026 και στο 45,5% το 2027.