Ανθεκτική παραμένει η κυπριακή οικονομία, παρά τους κινδύνους που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα και του Εαρινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2026 από στελέχη της Επιτροπής, σε συνεργασία με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αξιολόγησης, το πραγματικό ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε κατά 3,8% το 2025, ενώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,3% το 2026 και στο 2,7% το 2027. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει η βασική κινητήρια δύναμη της οικονομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι ο εισαγόμενος πληθωρισμός αναμένεται να ασκήσει πίεση στα πραγματικά εισοδήματα. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει στο 3,6% το 2026, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές ενέργειας, προτού υποχωρήσει στο 2,2% το 2027.

Την ίδια ώρα, η αγορά εργασίας διατηρεί θετική εικόνα, με την ανεργία να αναμένεται να σταθεροποιηθεί στο 4,2% το 2026 και το 2027, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο της τελευταίας δεκαετίας.

Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, το δημοσιονομικό ισοζύγιο παρέμεινε σε πλεόνασμα 3,4% του ΑΕΠ το 2025. Για τα επόμενα δύο έτη προβλέπεται πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ το 2026 και 2,5% το 2027.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος υποχώρησε κάτω από το όριο του 60% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025 και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα συνεχίσει την καθοδική του πορεία. Εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 50,4% του ΑΕΠ το 2026 και στο 45,5% το 2027.

Ισχυρή παραμένει και η εικόνα του τραπεζικού τομέα, με τα κεφαλαιακά αποθέματα να ενισχύονται περαιτέρω. Ο δείκτης CET1, που αποτελεί βασικό μέτρο κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, διαμορφώθηκε στο 25,8% τον Δεκέμβριο του 2025. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, πρόκειται για τον υψηλότερο δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 14,2%, έναντι μέσου όρου 9,6% στην ΕΕ, ενώ ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, στο 1,6%.

Παρά τη θετική εικόνα, η έκθεση καταγράφει ανησυχίες για τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με το πλαίσιο των πλειστηριασμών. Όπως σημειώνεται, οι αλλαγές αυτές «θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου πλαισίου».

Στην αξιολόγηση επισημαίνεται επίσης ότι οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά και την ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία συνδέεται με την αποπληρωμή ποσού 1,8 δισ. ευρώ από την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι η Κύπρος διατηρεί ισχυρό ταμειακό απόθεμα ύψους 1,7 δισ. ευρώ και υγιές προφίλ ωρίμανσης χρέους. Γίνεται επίσης αναφορά στην έκδοση 10ετούς ομολόγου ύψους 1 δισ. ευρώ, η οποία καταγράφηκε με υπερκάλυψη-ρεκόρ 16 φορές.

Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας παραμένει σε επίπεδο «Α» από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Σύμφωνα με την έκθεση, τον Νοέμβριο του 2025 η Κύπρος διατηρούσε αξιολόγηση A από την DBRS Morningstar με σταθερές προοπτικές, A- από την Standard & Poor’s με θετικές προοπτικές, A- από τη Fitch με θετικές προοπτικές, A- από τη Scope Ratings με θετικές προοπτικές και A3 από τη Moody’s με σταθερές προοπτικές.

Σημειώνεται ότι οι μακροοικονομικές προβλέψεις βασίζονται στις Εαρινές Οικονομικές Προβλέψεις του 2026, οι οποίες παρουσιάστηκαν πριν από δύο εβδομάδες και έλαβαν υπόψη τα μακροοικονομικά δεδομένα μέχρι και τις 4 Μαΐου 2026.