Μια πρώτη γεύση για τις συμμαχίες που θα διαμορφωθούν τα επόμενα χρόνια στη Βουλή δόθηκε την περασμένη Πέμπτη, κατά την εκλογή της Προέδρου του Νομοθετικού Σώματος, Αννίτας Δημητρίου.

Η συνεργασία μεταξύ ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και Άμεσης Δημοκρατίας, όπως φαίνεται, θα έχει και συνέχεια, τόσο σε πολλά κυβερνητικά νομοθετήματα όσο και σε προτάσεις νόμου που θα κατατίθενται ενώπιον του Κοινοβουλίου. Τα κυβερνητικά νομοσχέδια, σε περίπτωση που δεν ικανοποιούν τα τρία κόμματα, αυτά θα τους αλλάζουν τα φώτα, θα τα φέρνουν στα μέτρα τους και θα τα εγκρίνουν. Έτσι κι αλλιώς, η συμμαχία των τριών είναι αναγκαία, καθώς μόνο με τις ψήφους του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ τα νομοσχέδια δεν θα εγκρίνονται.

Τις προηγούμενες ημέρες, το ΔΗΚΟ, μετά την αποτυχία του για άλλη μια φορά να εκλέξει δικό του στέλεχος στην προεδρία της Βουλής, δεν είχε άλλη επιλογή από το να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου. Άλλωστε, το ΔΗΚΟ το ενώνουν πολλά με τον ΔΗΣΥ, σε αρκετά ζητήματα και ειδικά στα θέματα της οικονομίας.

Από την άλλη, η στάση της Άμεσης Δημοκρατίας, η οποία παρουσιαζόταν προεκλογικά ως αντισυστημικό κόμμα, προκάλεσε έκπληξη, καθώς επέλεξε να συμπορευθεί με τους νικητές. Μάλιστα, ο πρόεδρος του κόμματος, Φειδίας Παναγιώτου, για να δικαιολογήσει τη στήριξη των βουλευτών του προς το πρόσωπο της Αννίτας Δημητρίου, δήλωσε πως η κ. Δημητρίου δεσμεύθηκε ότι θα προωθήσει τα προαπαιτούμενα που έθεσε το κόμμα.

Πρόκειται για τα αιτήματα που έθεσε η Άμεση Δημοκρατία προεκλογικά. Συγκεκριμένα, απαίτησε την προώθηση της ανέγερσης 10 χιλ. κατοικιών, την αύξηση της κατώτατης σύνταξης στα €1.088 τον μήνα, την παραχώρηση επιδόματος €5 χιλ. σε οικογένειες με ένα παιδί, €10 χιλ. σε οικογένειες με δύο παιδιά και €15 χιλ. σε οικογένειες με τρία παιδιά, καθώς και τη σύσταση ad hoc Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επίσης, ζήτησε να δοθεί στο κόμμα και προεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τον Φειδία Παναγιώτου, με τον ΔΗΣΥ κατέληξαν σε δημόσια δέσμευση συνεργασίας για την προώθησή τους. Μάλιστα είπε πως, εάν δεν υπήρχε αυτή η ανταπόκριση από τον ΔΗΣΥ, το κόμμα του δεν θα προχωρούσε στη στήριξη της υποψηφιότητας της Αννίτας Δημητρίου.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, υποστήριξε πως δεν προχώρησε η συνεργασία του ΔΗΚΟ με την Άμεση Δημοκρατία, γιατί ο πρόεδρός της, πέραν των πιο πάνω αιτημάτων που έθετε, απαιτούσε να κάνει TikTok με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τους υπουργούς. Κάτι που, όπως είπε, δεν μπορούσε να δεσμευθεί εκ μέρους της Κυβέρνησης.

Πάντως, παρά τη δέσμευση της Αννίτας Δημητρίου για προώθηση των αιτημάτων της Άμεσης Δημοκρατίας, αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τη Βουλή, καθώς συνεπάγονται αύξηση δαπανών, κάτι το οποίο είναι αντισυνταγματικό, αφού το Κοινοβούλιο παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Εξουσίας. Εκείνο, προφανώς, που θα κάνει ο ΔΗΣΥ είναι να ασκήσει πιέσεις προς την κυβερνητική πλευρά.

Όπως όλα δείχνουν, η Άμεση Δημοκρατία, προτού καλά καλά οι βουλευτές της αναλάβουν καθήκοντα, άρχισε να γίνεται ένα με τα συστημικά κόμματα, εφαρμόζοντας πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες. Συνεπώς, αντί να φέρει την αλλαγή, θα γίνει ένα με τα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία προεκλογικά επέκρινε ο Φειδίας Παναγιώτου.

Από τα πιο πάνω δεδομένα φαίνεται πως η επανάσταση της Άμεσης Δημοκρατίας ήταν μόνο προεκλογική. Τώρα που έχει καταλαγιάσει η κατάσταση, νικήτρια των εκλογών είναι η κ. Δημητρίου, η οποία κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά του κόμματός της και να επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία Πρόεδρος της Βουλής. Εδώ να σημειωθεί πως η προηγούμενη θητεία της κ. Δημητρίου ήταν επιτυχημένη.

Το ΑΚΕΛ κατάφερε να αυξήσει τόσο τα ποσοστά του όσο και τις έδρες του στη Βουλή, ενώ εδραιώθηκε ως κόμμα της αντιπολίτευσης. Το ΕΛΑΜ διπλασίασε τις έδρες του στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η μη προσέλευση βουλευτών του κόμματος στο γραφείο της κ. Δημητρίου για να τη συγχαρούν αποτελεί ατόπημα.

Το ΔΗΚΟ είναι ο μεγάλος αποτυχημένος των εκλογών. Εκεί που πήγε να σώσει την παρτίδα, απέτυχε κατά τις διαβουλεύσεις για την προεδρία. Τέλος, το ΑΛΜΑ ξεκαθάρισε πως θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, ωστόσο ενδιαφέρον θα έχουν οι μελλοντικές συνεργασίες με άλλα κόμματα.