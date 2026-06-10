Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες βίντεο με τον Kiyomasa, έναν 13χρονο αρσενικό γορίλα στην Ιαπωνία, μετά από καβγά με τη σύντροφό του.

Αρκετοί χρήστες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζουν ότι η έκφρασή του είναι «οδυνηρά οικεία», καθώς θυμίζει έντονα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν μετά από μια διαφωνία.

Στο βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, ο Kiyomasa κάθεται μόνος του σε μια στάση που πολλοί θεατές περιέγραψαν ως την κλασική «στάση του στοχαστή». Με το δεξί του χέρι μπροστά στο σώμα του και το αριστερό να ακουμπά στο στόμα του, ο γορίλας κοιτάζει έξω από το παράθυρο με ένα ασυνήθιστα σκεπτικό βλέμμα.

Japonya’da goril Kiyomasa, arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından uzun uzun düşünürken görüntülendi. pic.twitter.com/Yi3vMKXVKx — BPT (@bpthaber) June 9, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το βίντεο καταγράφηκε λίγο μετά από μια διαφωνία που είχε με τη σύντροφό του, μια λεπτομέρεια που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τη φαντασία των χρηστών του διαδικτύου.

Χρήστες των social ταυτίστηκαν με τον γορίλα

«Έτσι ακριβώς δείχνω όταν το παρακάνω με κάποιο αστείο προς τη γυναίκα μου», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο άντρας μου παίρνει την ίδια ακριβώς έκφραση όταν χάνει έναν καβγά μαζί μου και πηγαίνει στο άλλο δωμάτιο. Κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι παγκόσμιο!» σχολίασε κάποια άλλη.

«Ο Kiyomasa πρέπει να είναι ο πιο αστείος γορίλας που έχει υπάρξει ποτέ. Είναι ίσως η πιο οικεία στιγμή που έχει γίνει viral και συνεχίζει να εξαπλώνεται παντού», έγραψε ένας τρίτος.

Ο Kiyomasa είναι γιος του διάσημου γορίλα Shabani, ο οποίος απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη στην εντυπωσιακή του εμφάνιση ενώ είχε αποκτήσει χιλιάδες θαυμαστές ανά τον κόσμο.

Πηγή: iefimerida.gr