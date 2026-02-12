Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν επέφερε μόνο αυξομειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές, εκπτώσεις και άρση στρεβλώσεων, αλλά και σημαντική αύξηση των χρηματικών κυρώσεων. Ο «Φ» κωδικοποίησε τις βασικές αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως, στόχος είναι η επικαιροποίηση των προστίμων σε πιο αποτρεπτικά επίπεδα.

Αναλυτικά, οι κυριότερες διαφοροποιήσεις έχουν ως εξής:

– Στις €6.000 αυξήθηκε το διοικητικό πρόστιμο για παράβαση των προνοιών του διατάγματος που αφορά την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα. Επιχειρήσεις που δεν αποδέχονται πληρωμές με πιστωτικές κάρτες υπόκεινται πλέον στο συγκεκριμένο πρόστιμο. Προηγουμένως, το διοικητικό πρόστιμο ανερχόταν στις €4.000, ενώ κατά την αρχική εφαρμογή της νομοθεσίας ήταν €2.000. Το μέτρο της υποχρεωτικής αποδοχής πιστωτικών καρτών σε υποστατικά λιανικού εμπορίου, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους εστίασης και αναψυχής, καθώς και σε άλλους χώρους εξυπηρέτησης, εφαρμόζεται από το Φθινόπωρο του 2021. Εντάσσεται στις προσπάθειες για πάταξη της φοροδιαφυγής, διαφύλαξη των δημοσίων εσόδων και διευκόλυνση των καταναλωτών.

– Αυξάνονται οι χρηματικές ποινές σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης υποβολής δήλωσης, κατάστασης ή στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης άλλου καθήκοντος που επιβάλλει ο Νόμος περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως. Για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα €20 από €17. Παράλληλα, στις €5.000 αυξάνεται το πρόστιμο για αδικαιολόγητη παράλειψη εισοδήματος από φορολογική δήλωση, έναντι 2.000 λιρών προηγουμένως. Μη συμμόρφωση με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου για την έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων τιμωρείται πλέον με πρόστιμο €5.000, έναντι 450 λιρών στο παρελθόν.

– Οι επιβαρύνσεις για φυσικά πρόσωπα, εταιρείες μικρού μεγέθους (με κύκλο εργασιών κάτω του €1 εκατ.) και νομικά πρόσωπα μεγάλου μεγέθους, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή στοιχείων ή παραβίασης καθήκοντος εντός της καθορισμένης προθεσμίας, καθορίζονται σε €150, €250 και €500 αντίστοιχα.

– Η χρηματική επιβάρυνση για φυσικά πρόσωπα, μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες αυξάνεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας που τίθεται από τον Έφορο Φορολογίας. Το ίδιο ισχύει και όταν η υποχρέωση αφορά άλλο πρόσωπο. Οι επιβαρύνσεις διαμορφώνονται σε €300, €500 και €1.000 αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις όπου ο Έφορος, με δημόσια ανακοίνωση παρατείνει την προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης (είτε έως 31 Ιουλίου είτε έως 31 Ιανουαρίου) και ο φορολογούμενος υποβάλει τη δήλωση και την αυτοφορολογία εντός της παραταθείσας προθεσμίας, δεν επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση για εκπρόθεσμη υποβολή ή για εκπρόθεσμη καταβολή της αυτοφορολογίας.

– Σε περίπτωση σφράγισης υποστατικών από το Τμήμα Φορολογίας, λόγω μη έκδοσης νόμιμων αποδείξεων ή ύπαρξης φορολογικών οφειλών, πρόσωπο που παραβιάζει το σφράγισμα διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε πρόστιμο έως €30.000 ή/και φυλάκιση έως δύο έτη.

– Εκτελεστικός διευθυντής, μέλη διοικητικού συμβουλίου ή οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος που ασκεί καθήκοντα οικονομικής διεύθυνσης φέρει ποινική ευθύνη σε περίπτωση παράλειψης καταβολής φόρου.

– Πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να καταβάλει έκτακτη εισφορά για την άμυνα, σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο έως €5.000 (έναντι 500 λιρών προηγουμένως), ενώ καταβάλλεται επιπλέον ποσό έως και δύο φορές την οφειλόμενη εισφορά. Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης, το πρόστιμο ανέρχεται έως €100.000 (έναντι 600 λιρών), προβλέπεται φυλάκιση έως δύο έτη (έναντι έξι μηνών) και τετραπλασιασμός της οφειλόμενης εισφοράς. Για παράβαση ή μη συμμόρφωση προς οποιαδήποτε διάταξη του νόμου προβλέπεται πρόστιμο €1.000 (έναντι 500 λιρών).

– Αυξάνεται στις €30.000 η χρηματική ποινή για πρόσωπο που διαπράττει αδίκημα σε σχέση με την προμήθεια ή άλλο οικονομικό όφελος για αγορά αντικειμένων για σκοπούς άμυνας. Η χρηματική ποινή μπορεί να φθάσει έως €100.000 εάν εμπλέκεται πρόσωπο που κατέχει δημόσιο αξίωμα ή βρίσκεται στην υπηρεσία της Δημοκρατίας.