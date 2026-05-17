Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να εφαρμόσει μέχρι τέλους την απόφασή της να σταματήσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου εντός του 2027.

Κι ας υπάρχουν αντιδράσεις από μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, που βλέπουν τα προϊόντα τους να βγαίνουν εκτός διεθνών αγορών λόγω αδυναμίας να ανταγωνιστούν στις τιμές.

Και ας προειδοποίησε πριν 3-4 μέρες η οργάνωση των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (ACER) ότι η αυξανόμενη εξάρτητη των χωρών της ΕΕ από το (ακριβότερο) αμερικανικό υγροποιημένο αέριο (LNG) απειλεί τα συμφέροντα της Ένωσης.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι καταγράφεται μεγάλη μείωση στην παραγωγή από μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες της Γερμανίας, με ελάχιστες ελπίδες για άμεση ανάκαμψη.

Η παραγωγή στους πιο ενεργοβόρους βιομηχανικούς τομείς της Γερμανίας μειώθηκε κατά 15,2% μεταξύ Φεβρουαρίου 2022 -του μήνα που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία- και Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis.

Η ίδια υπηρεσία ενημέρωσε ότι λιγότεροι κατά 53.000 ήταν οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας μέχρι τον Μάρτιο του 2026, παρουσιάζοντας μείωση 6,3%.

