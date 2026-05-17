Την Κύπρο επισκέπτεται σήμερα η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με στόχο την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, με απτά παραδοτέα. Πρόκειται για την πρώτη διμερή επίσκεψη Ιταλού Πρωθυπουργού στη χώρα εδώ και 36 χρόνια και έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψής του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Ρώμη τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς και της ιστορικής επίσκεψης του Προέδρου Ματαρέλα στην Κύπρο, του πρώτου Ιταλού Προέδρου από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.

Κατά την προηγούμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με την κ. Μελόνι, είχε συμφωνηθεί η έναρξη συζητήσεων για ένα κοινό έγγραφο εταιρικής σχέσης. Σύμφωνα με ενημέρωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, οι διεργασίες έχουν προχωρήσει και σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αποτυπωθεί η πρόοδος σε πιο συγκεκριμένο πολιτικό και επιχειρησιακό πλάνο.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η επίσκεψη έχει σαφή στόχο την αναβάθμιση της διμερούς σχέσης σε ακόμη πιο δομημένο επίπεδο, με συγκεκριμένο οδικό χάρτη, σαφείς πυλώνες συνεργασίας και απτά παραδοτέα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι βασικοί τομείς της διμερούς συνεργασίας, η άμυνα και η ασφάλεια, τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της τετραμερούς συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας. Επίσης, θα συζητηθούν ζητήματα ενέργειας, με την καθοριστική παρουσία της ιταλικής εταιρείας ΕΝΙ στην κυπριακή ΑΟΖ, η ψηφιακή συνδεσιμότητα, το εμπόριο, που, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η Ιταλία αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα συζητηθεί, επίσης, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αναπόσπαστο μέρος των περιφερειακών διασυνδέσεων, ειδικότερα του IMEC.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, στην ατζέντα θα περιλαμβάνονται επίσης οι εργασίες και τα μέχρι στιγμής παραδοτέα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην εξωτερική της διάσταση, στην εμβάθυνση της συνεργασίας με τις χώρες της νότιας γειτονίας και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας θα συζητηθεί η ανάγκη επιτάχυνσης της εφαρμογής της αμυντικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η περαιτέρω προώθηση της συζήτησης για την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, είπε ότι οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για τα βασικά ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, όπως η Ουκρανία, το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και για τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει την Ιταλίδα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις προσπάθειες που καταβάλλει η πλευρά μας για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών εντός του συμφωνημένου πλαισίου, καθώς και των αρχών των αξιών και του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΥΠΕ