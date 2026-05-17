Ο JAGDISH, 71 ετών, από Ινδία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από τις 19:00, χθες 16/05/2026.

Ο 71χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,75μ. περίπου, με κοντά γκριζόασπρα μαλλιά. Την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε μπλε με άσπρο μακρυμάνικο πουκάμισο, και παντόφλες.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.