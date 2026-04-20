Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα (20/4) ότι συνέλαβε μια 57χρονη Γερμανίδα, η οποία είχε μια βόμβα στο σακίδιό της, με εκρηκτικά ισοδύναμα με 1,5 κιλό TNT, και είχε ως στόχο ένα κτήριο Αστυνομίας στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, η οποία φέρεται πως σχεδιάστηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνεται η Γερμανίδα ξαπλωμένη στο έδαφος σε χώρο πάρκινγκ αυτοκινήτων, ενώ ταυτόχρονα αστυνομικοί τη σημαδεύουν με όπλα και ένα σακίδιο βρίσκεται δίπλα της. Στη συνέχεια πυροτεχνουργοί πραγματοποιούν ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο της 57χρονης.

🇷🇺🇩🇪 Russia arrested a German woman after catching her near a law enforcement facility in Pyatigorsk with a bomb in her backpack.



The FSB claims she was working for Ukrainian intelligence.



A second suspect who was allegedly supposed to detonate it remotely was also arrested.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη FSB, συνελήφθη και ένας άνδρας από χώρα της κεντρικής Ασίας, «γεννημένος το 1997», ο οποίος εκτιμάται πως δρούσε για λογαριασμό μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης» και επρόκειτο να πυροδοτήσει τη βόμβα, «ενώ η γυναίκα επρόκειτο να σκοτωθεί επιτόπου». Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η FSB, «οι ενέργειες του άνδρα συντονίζονταν από υπαλλήλους των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών που εμφανίζονταν ως μέλη μιας από τις διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι απαγορευμένες στη Ρωσία».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για το συγκεκριμένο περιστατικό από πλευράς Ουκρανίας.

