Η πρεσβεία των Ηνωμένες Πολιτείες στη Βαγδάτη προειδοποίησε με σημερινή ανακοίνωσή της (20/4) τους Αμερικανούς πολίτες «να μην ταξιδεύουν στο Ιράκ για κανένα λόγο» και να αναχωρήσουν άμεσα εάν βρίσκονται στη χώρα.

«Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ή το Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ λόγω σημαντικών κινδύνων ασφαλείας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές του Ιράκ που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν συνεχίζουν να σχεδιάζουν επιπλέον επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών και στόχων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε ολόκληρο το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του ιρακινού Κουρδιστάν», τονίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

تحذير أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 20 أبريل/نيسان 2026



الموقع: العراق



تواصل الميليشيات الإرهابية العراقية المتحالفة مع إيران التخطيط لهجمات إضافية ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق.… pic.twitter.com/boQxIhGXUB — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) April 20, 2026

«Οι Αμερικανοί πολίτες που σκέφτονται να ταξιδέψουν αεροπορικώς μέσω του Ιράκ πρέπει να γνωρίζουν τους συνεχιζόμενους κινδύνους από πυραύλους, drones και βλήματα στον ιρακινό εναέριο χώρο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ:

«Ειδοποίηση ασφαλείας – Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, Ιράκ – 20 Απριλίου 2026

Τοποθεσία: Ιράκ

Οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές του Ιράκ που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν συνεχίζουν να σχεδιάζουν επιπλέον επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών και στόχων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε ολόκληρο το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του ιρακινού Κουρδιστάν. Ορισμένες οντότητες που συνδέονται με την ιρακινή κυβέρνηση συνεχίζουν να παρέχουν αποτελεσματική πολιτική, οικονομική και επιχειρησιακή κάλυψη σε αυτές τις τρομοκρατικές πολιτοφυλακές.

Ο εναέριος χώρος του Ιράκ έχει ανοίξει εκ νέου και έχουν ξαναρχίσει περιορισμένες εμπορικές πτήσεις. Οι Αμερικανοί πολίτες που σκέφτονται να ταξιδέψουν αεροπορικώς μέσω του Ιράκ πρέπει να γνωρίζουν τους συνεχιζόμενους κινδύνους από πυραύλους, drones και βλήματα στον ιρακινό εναέριο χώρο.

Η Αμερικανική Αποστολή στο Ιράκ συνεχίζει τις δραστηριότητές της παρά την οδηγία αποχώρησης, προκειμένου να βοηθήσει τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράκ. Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ή το Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ λόγω σημαντικών κινδύνων ασφαλείας. Εάν είστε πολίτης των ΗΠΑ και χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη μέσω email στη διεύθυνση BaghdadACS@state.gov, ή με το Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ μέσω email στη διεύθυνση ErbilACS@state.gov.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ υπενθυμίζει στους Αμερικανούς πολίτες την ταξιδιωτική οδηγία Επιπέδου 4: Μην ταξιδεύετε για το Ιράκ. Συνιστάται στους Αμερικανούς πολίτες τα εξής: “Μην ταξιδεύετε στο Ιράκ για κανένα λόγο. Αναχωρήστε αμέσως εάν βρίσκεστε εκεί”».

protothema.gr