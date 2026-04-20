Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο Παρίσι, αφού προηγουμένως απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι σε ακτίνα 450 μέτρων.

Αρχικά έγινε μια προσπάθεια να απενεργοποιηθεί με χειροκίνητο τρόπο η βόμβα η οποία βρέθηκε στην κοινότητα Κολόμπ κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής. Η βόμβα είχε μήκος 1,06 μέτρα χωρίς το πτερύγιο της ουράς της και διάμετρο 33 εκατοστά.

Αυτή η λεπτή επιχείρηση ήταν «δυστυχώς αδύνατη», σύμφωνα με το αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού, και οι ειδικοί στην εξουδετέρωση βομβών έπρεπε να τη θάψουν πριν από την έκρηξη.

Δείτε βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη:

Les images de l'explosion d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Colombes pic.twitter.com/0ULDUMBFHj — BFM (@BFMTV) April 20, 2026

🔴 C'est la fin d'une opération très délicate. Le déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Colombes (Hauts-de-Seine) s'est achevé avec succès dimanche 19 avril. L'engin explosif a finalement été détruit grâce à une explosion souterraine. #JT20H pic.twitter.com/ECI92zmBQw April 19, 2026

Οι εικόνες της επιχείρησης έδειχναν το βαρύ, σκουριασμένο υλικό να βρίσκεται σε έναν λάκκο, σταθερά στερεωμένο από χοντρές, ακατέργαστες ξύλινες δοκούς ενσωματωμένες μπροστά από τσιμεντένιους τοίχους. Στη συνέχεια, απαιτήθηκαν εκτεταμένες εργασίες κάλυψης για την απόσβεση της έκρηξης.

Σχεδόν 800 αστυνομικοί πήραν μέρος στην επιχείρηση στην πυκνοκατοικημένη αυτή περιοχή των παρισινών προαστίων, η οποία επιτηρούνταν από εναέρια μέσα ώστε να αποτραπούν τυχόν διαρρήξεις.

