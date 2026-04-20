Με ένα έργο χρηματοδοτούμενο στο μεγαλύτερο του μέρος από ευρωπαϊκά κονδύλια, ο Δήμος Ακάμα προχωρεί στη διακηρυγμένη βούληση της δημοτικής αρχής για μετατροπή του σε πράσινο Δήμο και σε μια περιοχή με πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Ο μεγαλόπνοος σχεδιασμός αφορά σε εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής δυναμικότητας 188 KWp στη δημαρχούμενη περιοχή. Για υλοποίηση του, υπογράφηκε ήδη η συμφωνία μεταξύ του Δήμου Ακάμα και ιδιωτικής εταιρείας του κλάδου.

Μιλώντας στον «Φ» o Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, ο οποίος υπέγραψε τη σχετική συμφωνία, επεσήμανε ότι αυτή περιλαμβάνει κατασκευή δωματίου Inverter, καθώς και κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα στους χώρους στάθμευσης του Δημοτικού Σταδίου Πέγειας.

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg Euro- Med το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Euro-MED κατα 80% και τους εθνικούς πόρους κατά 20%. Το ποσό του συμβολαίου ανέρχεται στις 375 χιλιάδες ευρώ περίπου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ακάμα, ανέρχεται σε 456.350 ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η μείωση του κόστους ενέργειας, η μείωση δηλαδή του κόστους των ετήσιων δαπανών στο δημόσιο φωτισμό, η αξιοποίηση του χώρου στάθμευσης, ο οποίος μετατρέπεται, σε παραγωγικό χώρο για σκίαση οχημάτων και προστασία από τον ήλιο και τα καιρικά φαινόμενα χωρίς τη χρήση νέας γης για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Παράλληλα, τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι τεράστια με τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη συμβολή του Δήμου στην ενεργειακή μετάβαση και τη βελτίωση του μικροκλίματος, κατέληξε ο Μαρίνος Λάμπρου.

Στην υπογραφή της συμφωνίας παρέστη και η Εκτελεστική Μηχανικός του Δήμου Πέγειας, Μύρια Λοιζίδη Παπαναστασίου.