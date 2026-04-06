Είναι πλέον φανερό ότι η τοπική κοινωνία του Ακάμα παραμένει για χρόνια αιχμάλωτη μιας έντεχνα συντηρούμενης εκκρεμότητας. Μιας κατάστασης που δεν προκύπτει απλώς από τη δυσκολία του εγχειρήματος, αλλά και από τις συνεχείς μεθοδεύσεις και παρεμβάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες επιλέγουν συστηματικά την παρεμπόδιση, την αμφισβήτηση και τη διαρκή μεταφορά της συζήτησης από την ουσία στην καθυστέρηση.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Ακάμα, με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις για το Εθνικό Δασικό Πάρκο. , Κρίνοντας, όπως αναφέρει, αναγκαίο να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, ο Δήμος εκφράζει την εκτίμησή του για την προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να προχωρήσει η διαχείριση του Ακάμα μέσα σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, πολυπλοκότητας και συνεχών παρεμβάσεων, καθώς και την πλήρη και αδιαπραγμάτευτη στήριξή του προς το Τμήμα Δασών, το οποίο έχει καθοριστικό, ουσιαστικό και αναντικατάστατο ρόλο στη διαχείριση, προστασία, επιτήρηση και πυροπροστασία της περιοχής.

Καταγγέλλει ωστόσο ότι κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια να προχωρήσει το έργο, να μπουν κανόνες, να υπάρξει τάξη, ασφάλεια και λειτουργικότητα, εμφανίζονται νέες απαιτήσεις, νέες ενστάσεις και νέες προσχηματικές αφορμές για να παραμένει ο Ακάμας σε μια κατάσταση μόνιμης αβεβαιότητας. Αυτό δεν είναι ούτε ουδέτερο ούτε αθώο, τονίζει η δημοτική αρχή. Είναι μια πρακτική που κρατά την περιοχή και την τοπική κοινωνία εγκλωβισμένη, χωρίς οριστική πορεία, χωρίς σταθερότητα και χωρίς δυνατότητα να προχωρήσει με ισορροπημένο τρόπο η προστασία και η διαχείριση του τόπου, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο Δήμος Ακάμα δεν αποδέχεται να παρουσιάζονται ως υπεύθυνες οι υπηρεσίες του κράτους που σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης στο πεδίο και, την ίδια στιγμή, να αποσιωπάται ο ρόλος όσων συντηρούν διαρκώς την εκκρεμότητα, αναφέρει η ανακοίνωση. Η προστασία του Ακάμα δεν μπορεί να σημαίνει μόνιμη παράλυση, ούτε μπορεί η τοπική κοινωνία να παραμένει όμηρος μιας παράλογης ατελείωτης καθυστέρησης, η οποία στο τέλος δεν υπηρετεί ούτε το περιβάλλον ούτε τον άνθρωπο ούτε τον ίδιο τον τόπο.

Η τοπική κοινωνία του Ακάμα αξίζει καθαρές λύσεις, όχι άλλη ομηρία, καταλήγει ο Δήμος Ακάμα.