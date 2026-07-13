Η Kia παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο Kia Seltos, ένα νέο SUV της κατηγορίας C που συνδυάζει εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή πρακτικότητα. Το νέο μοντέλο ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας επιλογές βενζίνης και υβριδικής τεχνολογίας, με έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα.

Σύγχρονη σχεδίαση με έντονη προσωπικότητα

Το νέο Kia Seltos ξεχωρίζει για τη δυναμική και στιβαρή εμφάνισή του, εμπνευσμένη από τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» της Kia. Οι νέοι φωτισμοί LED, οι καθαρές γραμμές και οι τρεις διαθέσιμες εκδόσεις (Baseline, GT-Line και X-Line) προσδίδουν μοντέρνο χαρακτήρα και ισχυρή παρουσία στον δρόμο.

Άνετο και πρακτικό εσωτερικό για κάθε διαδρομή

Η καμπίνα προσφέρει ευρύχωρους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, με πορτμπαγκάζ 536 λίτρων, μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών, premium ηχοσύστημα Harman Kardon, ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων και ψηφιακό κλειδί μέσω smartphone. Όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν άνεση και ευκολία στην καθημερινότητα.

Κύρια χαρακτηριστικά εσωτερικού

Ψηφιακό cockpit με διπλές οθόνες 12,3”

Ευρύχωρη και εργονομική καμπίνα

Υψηλής ποιότητας υλικά και premium φινίρισμα

Πανοραμική γυάλινη οροφή

Ατμοσφαιρικός φωτισμός

Καθίσματα με λειτουργία ανάκλισης και Relaxation Seat

Ηχοσύστημα Harman Kardon

Kia Digital Key 2 μέσω smartphone

AI Voice Assistant και συνδεσιμότητα Kia Connect

Χώρος αποσκευών 536 λίτρων με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης

Υβριδική τεχνολογία και αποδοτικές επιδόσεις

Το νέο Seltos διατίθεται με κινητήρα βενζίνης 1.6 Turbo 180 ίππων, αλλά και με υβριδική έκδοση έως 178 ίππους. Για πρώτη φορά σε υβριδικό μοντέλο της Kia στην Ευρώπη προσφέρεται το σύστημα e-AWD, καθώς και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από το αυτοκίνητο.

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας

Το Seltos εξοπλίζεται με τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού επιπέδου 2, όπως Highway Driving Assist 2, Smart Cruise Control, Lane Following Assist και σύστημα αποφυγής σύγκρουσης. Παράλληλα διαθέτει ενημερώσεις λογισμικού Over-the-Air (OTA), ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης και πλήρη συνδεσιμότητα για μια σύγχρονη οδηγική εμπειρία.

Τεχνολογίες Ασφάλειας του νέου Kia Seltos

Highway Driving Assist 2 (HDA 2)

Smart Cruise Control 2.0 (SCC 2.0)

Lane Following Assist 2 (LFA 2)

Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2)

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) νέας γενιάς

Safe Exit Warning (SEW)

Surround View Monitor (SVM) – Πανοραμική κάμερα 360°

In-Cabin Monitoring Unit (ICMU) – Παρακολούθηση επιβατών

Remote Smart Parking Assist (RSPA) (υβριδική έκδοση)

Parking Collision-Avoidance Assist – Reverse (PCA-R)

Parking Distance Warning εμπρός, πίσω και πλευρικά (PDW-F/S/R)

Head-Up Display (HUD)

Over-the-Air (OTA) ενημερώσεις λογισμικού για συνεχή αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας.

Ένα SUV που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και αξία

Το νέο Kia Seltos φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των C-SUV. Ο συνδυασμός μοντέρνας σχεδίασης, προηγμένης τεχνολογίας, υβριδικών επιλογών και υψηλού επιπέδου εξοπλισμού το καθιστά ιδανική επιλογή για οικογένειες αλλά και οδηγούς που αναζητούν ένα σύγχρονο, ασφαλές και πολυχρηστικό SUV.

Το νέο Kia Seltos είναι ένα αυτοκίνητο που ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας και των οικογενειακών αποδράσεων. Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το νέοSeltos αναμένεται να κερδίσει τις εντυπώσεις και να αποτελέσει μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και τεχνολογικά προηγμένο SUV.

Το νέο Kia Seltos αναμένεται να αφιχθεί στην κυπριακή αγορά στα τέλη Αυγούστου 2026, προσφέροντας στους Κύπριους οδηγούς μια νέα, σύγχρονη πρόταση στην κατηγορία των C-SUV.

Την Kia εκπροσωπεί στην Κύπρο η Loutsios Group με showrooms σε όλες τις πόλεις. Πληροφορίες στο www.kia.com.cy ή στο 25 576576