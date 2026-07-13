Σκηνές αρχαίας ελληνικής τραγωδίας διαδραματίστηκαν το πρωί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία προσωποκράτησης για τον 37χρονο πατέρα του τρίχρονου αγοριού που έχασε χθες τη ζωή του στο ξενοδοχείο όπου κάνει διακοπές η οικογένεια των Βρετανών.

Ο 37χρονος δεν άντεξε όταν άρχισε η εξιστόρηση των γεγονότων από τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας και ξέσπασε σε λυγμούς, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να διακόψει τη συνεδρία για κάποια λεπτά μέχρι να συνέλθει ο τραγικός πατέρας.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου χωρίς δικηγόρο, αφού όπου επεσήμαναν οι οικείοι του η τραγωδία χθες το απόγευμα και η κακή ψυχολογική κατάσταση όλων των μελών της οικογένειας δεν τους έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούν με διαδικαστικά ζητήματα όπως τη νομική εκπροσώπηση του πατέρα.

Με την επάνοδο της έδρας η διαδικασία συνεχίστηκε, αφού πρώτα τονίσθηκε ότι λόγω της βεβαρημένης ψυχολογικής κατάστασης του πατέρα δεν θα γινόταν ανάγνωση του κειμένου από τον αστυνομικό εκπρόσωπο. Εξηγήθηκε απλώς από μεταφράστρια στον ύποπτο ότι ζητείται η οκταήμερη κράτηση του, γεγονός για το οποίο ο ίδιος δεν έφερε ένσταση, οπότε το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση οκταήμερου διατάγματος κράτησης του.

Αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας ότι έχουν ληφθεί πέντε καταθέσεις και απομένει αριθμός άλλων καταθέσεων από άτομα που ήταν στο χώρο της τραγωδίας, καθώς και συμπληρωματική κατάθεση από τον ίδιο τον πατέρα.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι αυτά της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράλειψης καθήκοντος ως αρχηγός της οικογένειας και της παράλειψης ευθύνης ως πρόσωπο που είχε τη μέριμνα άλλου προσώπου.

Παράλληλα, η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του τραγικού παιδιού θα διενεργηθεί το μεσημέρι στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια των Βρετανών τουριστών είχε φθάσει για διακοπές στην Πάφο μόλις χθες τα χαράματα και θα διέμενε στο ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής Χλώρακας μέχρι τις 25 του μήνα. Στις 6.00 το απόγευμα σύμφωνα με τις έρευνες της Αστυνομίας, το τρίχρονο αγοράκι έπαιζε με τον πατέρα του στον διάδρομο του τέταρτου ορόφου, όπου ήταν το δωμάτιο τους, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από ανοιχτό παράθυρο του διαδρόμου στο κενό.

Το μικρό αγοράκι κατέληξε στην κεντρική βεράντα του ξενοδοχείου στον πρώτο όροφο και τραυματίσθηκε θανάσιμα. Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, όταν όμως οι νοσηλευτές έφθασαν στη σκηνή διαπίστωσαν ότι το παιδάκι δεν επανερχόταν. Στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μεταφέρθηκε οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη του ΤΑΕ Πάφου και άρχισαν οι έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Λήφθηκαν καταθέσεις, ενώ παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες του ξενοδοχείου, σε κάποια από τις οποίες φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» το άτυχο αγοράκι να κάνει βουτιά στο κενό στις 6.02μμ.

Το ζεύγος των Βρετανών έχει άλλο ένα μικρό παιδάκι, ένα πεντάχρονο κορίτσι συγκεκριμένα, το οποίο είναι μαζί τους και αυτό στις τραγικές όπως εκτυλίχθηκαν διακοπές. Στην Πάφο βρίσκονται μαζί με το ζεύγος και οι γονείς της γυναίκας.