Ο Σαμ Νιλ, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς που ανέδειξαν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, με πορεία άνω των πέντε δεκαετιών στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 78 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του, γνωστοποιώντας ότι ο θάνατός του ήταν αιφνίδιος. Η καριέρα του περιλάμβανε περισσότερες από εκατό κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, από το My Brilliant Career και το Possession μέχρι το The Piano, ενώ έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο παλαιοντολόγος Άλαν Γκραντ στην τριλογία Jurassic Park.

Είχε πρόσφατα γνωστοποιήσει ότι ήταν πλέον ελεύθερος από τον καρκίνο, ύστερα από μια μακρά και δύσκολη μάχη με μια σπάνια μορφή λεμφώματος. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε «ξαφνικός και απρόσμενος».

Ο θάνατος του ηθοποιού ανακοινώθηκε τη Δευτέρα μέσω μιας δήλωσης που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Γεννημένος το 1947 στο Όμα της Βόρειας Ιρλανδίας, μετακόμισε σε ηλικία επτά ετών με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, χώρα με την οποία ταυτίστηκε σε όλη του τη ζωή και την καριέρα. Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο τη δεκαετία του 1970 και καθιερώθηκε γρήγορα ως ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της αναγέννησης του αυστραλιανού και νεοζηλανδικού κινηματογράφου.

Πριν καθιερωθεί στον κινηματογράφο, ο Νιλ εργάστηκε εκτενώς στο θέατρο της Νέας Ζηλανδίας, ενώ παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στενά συνδεδεμένος με τη σκηνή, ερμηνεύοντας έργα του Σαίξπηρ και σύγχρονου ρεπερτορίου. Η θεατρική του παιδεία ήταν εμφανής στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τους ρόλους του, ακόμη και στις μεγάλες εμπορικές παραγωγές.

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε με ταινίες όπως το My Brilliant Career, το Possession του Αντρέι Ζουλάφσκι, το θρίλερ Dead Calm και το The Hunt for Red October. Ωστόσο, ο ρόλος που τον καθιέρωσε στη συνείδηση εκατομμυρίων θεατών ήταν εκείνος του παλαιοντολόγου δρ Άλαν Γκραντ στο Jurassic Park (1993) του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Η τεράστια επιτυχία της ταινίας τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο αστέρα, ενώ επέστρεψε στον ίδιο ρόλο στις συνέχειες του franchise, με πιο πρόσφατη το Jurassic World Dominion (2022).

Στη διάρκεια μιας καριέρας που ξεπέρασε τα 50 χρόνια συμμετείχε σε περισσότερες από εκατό κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, αποδεικνύοντας τη μεγάλη του ευελιξία. Ξεχώρισε επίσης στις ταινίες The Piano της Τζέιν Κάμπιον, In the Mouth of Madness, Event Horizon και Bicentennial Man, ενώ στη μικρή οθόνη άφησε έντονο αποτύπωμα στις σειρές The Tudors και Peaky Blinders.

Το 2023 αποκάλυψε ότι έπασχε από αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων, μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Η αυτοβιογραφία του Did I Ever Tell You This? γράφτηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του και αποτέλεσε μια προσωπική καταγραφή της περιπέτειάς του. Τον Απρίλιο του 2026 είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν υπήρχαν πλέον ίχνη της νόσου.

Το 2022 τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη για την προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο. Πέρα από την υποκριτική, ήταν γνωστός για την αγάπη του προς τη Νέα Ζηλανδία, το οινοποιείο που διατηρούσε στην περιοχή Central Otago και την έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ξεχώριζε για το αυτοσαρκαστικό του χιούμορ.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό κόσμο, με ηθοποιούς, σκηνοθέτες και πολιτικούς από τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία να αποχαιρετούν έναν ηθοποιό που συνδύασε τη δημοφιλία με την καλλιτεχνική συνέπεια και άφησε πίσω του μια από τις πιο πλούσιες φιλμογραφίες της γενιάς του.