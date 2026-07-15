Αντιδράσεις προκάλεσε το πρωί στην Πάφο το γεγονός ότι ένα από τα σημεία αναφοράς των ετήσιων εδηλώσεων καταδίκης του προδοτικού πραξικοπήματος, η ήχηση των σειρήνων, αυτή την φορά απουσίαζε.

Ματαίως ανέμεναν στις 8.20 το πρωί, ώρα εκδήλωσης του πραξικοπήματος την 15η Ιουλίου 1974, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση μνήμης και τιμής που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ελεύθερου ραδιοσταθμού της Πάφου. Οι σειρήνες στην Πάφο παρέμειναν σιωπηλές, γεγονός που προκάλεσε διαμαρτυρίες από αρκετούς, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ, βουλευτής Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης, που έκαναν λόγο για μια συνεχή υποβάθμιση των εκδηλώσεων κατά του πραξικοπήματος, εν αντιθέσει όπως παρατηρούσαν με τις εκδηλώσεις κατά της τουρκικής εισβολής.

Από πλευράς κάποιων εκπροσώπων κρατικών τμημάτων έγινε λόγος για πιθανό τεχνικό πρόβλημα, ωστόσο οι διαμαρτυρόμενοι επέμειναν ότι θα πρέπει να υπάρξει διερεύνηση και επίσημη εξήγηση για το γεγονός αυτό.