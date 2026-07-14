Επειδή όσο περνούν τα χρόνια οι μνήμες, ή έστω οι συνήθειες αδυνατίζουν, καλό θα είναι να θυμόμαστε με το καλημέρα σήμερα ότι αυτή η επέτειος δεν είναι σαν τόσες άλλες. Ούτε από πλευράς χρονικής απόστασης, ούτε πολύ περισσότερο από πλευράς σοβαρότητας συνεπειών.

Για να μην ξεχνιόμαστε, σαν σήμερα πριν 52 τόσα χρόνια οι προδότες και άφρονες άνοιξαν την πόρτα για τα δεινά που αντιμετωπίζει ο τόπος αυτός και σήμερα. Γι’ αυτό, στην Πάφο φορείς, κόμματα, οικογένειες ηρώων, πραγματοποιούν στις 8.20 το πρωί, ώρα εκδήλωσης του προδοτικού πραξικοπήματος, εκδήλωση μνήμης και τιμής στο μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης στην Πάφο. Η συλλογική μνήμη είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον ενός τόπου.

Ντόρα