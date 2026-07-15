Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού καταχωρίστηκε η υπόθεση εναντίον δικηγόρου, ο οποίος καταγγέλθηκε από 19χρονη για σεξουαλική παρενόχληση, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στα γραφεία της ΥΚΑΝ Λεμεσού, την περασμένη εβδομάδα.

Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε προχθές στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη οδηγιών, οι οποίες εν τέλει προνοούσαν άμεση καταχώριση της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα, ενώ η υπόθεση ορίστηκε για εκδίκαση σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο δικηγόρος αντιμετωπίζει κατηγορία που αφορά το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος είχε αφεθεί ελεύθερος το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, μετά τη σύλληψή του από το ΤΑΕ Λεμεσού στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας.

Ο ίδιος είχε τεθεί υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Κατά την ανάκρισή του, έδωσε τους δικούς του ισχυρισμούς, οι οποίοι εξετάστηκαν από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον δικηγόρο, ο οποίος είχε μεταβεί στα γραφεία της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό προκειμένου να αναλάβει τη νομική της εκπροσώπηση, μετά τη σύλληψή της σε υπόθεση ναρκωτικών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία μέλους της Αστυνομίας, με τη 19χρονη να ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκειά της υπέστη σεξουαλική παρενόχληση.