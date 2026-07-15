Δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του ο Σαμ Νιλ ήταν εξαντλημένος και με πνευμονία, όπως αποκάλυψε η πρώην σύντροφός του Λόρα Κινγκ, μιλώντας στο ABC Radio Sydney.

Ο ηθοποιός, γνωστός από το «Jurassic Park», έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, σε ηλικία 78 ετών, αιφνίδια, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Η δημοσιογράφος του ABC Λόρα Τινγκλ, η οποία από το 2018 μέχρι το 2021 διατηρούσε σχέση με τον ηθοποιό, ανέφερε πως ενώ εκείνος είχε ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας με τον καρκίνο, ο οργανισμός του παρέμενε αρκετά εξασθενημένος.

Δεν άντεξε όταν «χτύπησε» η πνευμονία

Συγκεκριμένα, η Λόρα Κινγκ περιέγραψε για τον δημοφιλή ηθοποιό: «Το ταλαιπωρημένο του σώμα απλώς είχε εξαντληθεί. Ήταν αρκετά άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τον στήριζαν από κοντά και από μακριά, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν απλώς υπερβολικά δύσκολο να αναρρώσει ξανά. Είχε κάνει πολλή χημειοθεραπεία και πολλή ανοσοθεραπεία και τελικά απαλλάχθηκε από τον καρκίνο του αίματος, αλλά αυτό τον άφησε αρκετά ευάλωτο όσον αφορά στο ανοσοποιητικό του σύστημα».

Was this Sam Neill's cause of death? Jurassic Park star had pneumonia before he died as his ex-girlfriend reveals was 'pretty sick' for two weeks up until he passed away https://t.co/mFn8bJF2eK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 14, 2026

Παράλληλα, η φίλη του και συμπρωταγωνίστριά του στο «Hunt for the Wilderpeople», Ρίμα Τε Γουιάτα, ανέφερε, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι ο ηθοποιός θα είχε «εκνευριστεί» που αρρώστησε ξανά, αφού μόλις είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο έπειτα από μακρόχρονη μάχη με την ασθένεια.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Όπως είχε πει και ο ίδιος κάποτε στον Τύπο, δεν φοβόταν τον θάνατο, αλλά θα εκνευριζόταν. Θα έλεγε κάτι σαν: “Μα για όνομα του Θεού, μόλις ξεπέρασα τον καρκίνο μου και τώρα παθαίνω πνευμονία; Τι άλλο θα συμβεί;” Αλλά τώρα βρίσκεται στο μεγάλο του ταξίδι».

Είχε βγει νικητής μετά από χρόνια χημειοθεραπειών

Ο Σαμ Νιλ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του αίματος το 2022. Μετά από χρόνια χημειοθεραπειών, επιβεβαίωσε τον Απρίλιο ότι είχε ξεπεράσει πλέον την ασθένεια και δήλωνε ότι ήταν «πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που αυτό μπορεί να συμβεί».

Ως ηθοποιός είχε μια λαμπρή καριέρα που ξεπέρασε τα 50 χρόνια, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στο Χόλιγουντ. Έγινε παγκοσμίως γνωστός και αγαπητός για τον εμβληματικό ρόλο του ως Δρ Άλαν Γκραντ στην πασίγνωστη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Jurassic Park», ενώ πρωταγωνίστησε στην οσκαρική ταινία του 1993 «Μαθήματα πιάνου», επιβεβαιώνοντας την υποκριτική του δεινότητα. Συμμετείχε σε δεκάδες μεγάλες παραγωγές, όπως το «Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη», τη σειρά «Peaky Blinders» και την ταινία τρόμου «In the Mouth of Madness».

iefimerida.gr