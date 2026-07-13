Σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων λόγω της πτώσης από μεγάλο ύψος, οφείλεται ο θάνατος του τρίχρονου αγοριού σε ξενοδοχείο της Πάφου αργά χθες το απόγευμα.

Αυτό ήταν το πόρισμα της νεκροτομής που διενεργήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Το τρίχρονο αγοράκι ήρθε στην Κύπρο για διακοπές με την οικογένεια του και ενώ έπαιζε με τον πατέρα του στον διάδρομο του τέταρτου ορόφου, όπου ήταν το δωμάτιο τους, υπό συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από ανοιχτό παράθυρο του διαδρόμου στο κενό.

Το μικρό αγοράκι κατέληξε στην κεντρική βεράντα του ξενοδοχείου στον πρώτο όροφο και τραυματίσθηκε θανάσιμα. Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, όταν όμως οι νοσηλευτές έφθασαν στη σκηνή διαπίστωσαν ότι το παιδάκι δεν επανερχόταν. Στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μεταφέρθηκε οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο δικαστήριο

Σκηνές αρχαίας ελληνικής τραγωδίας διαδραματίστηκαν το πρωί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία προσωποκράτησης για τον 37χρονο πατέρα του τρίχρονου αγοριού.

Ο 37χρονος δεν άντεξε όταν άρχισε η εξιστόρηση των γεγονότων από τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας και ξέσπασε σε λυγμούς, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να διακόψει τη συνεδρία για κάποια λεπτά μέχρι να συνέλθει ο τραγικός πατέρας.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου χωρίς δικηγόρο, αφού όπου επεσήμαναν οι οικείοι του η τραγωδία χθες το απόγευμα και η κακή ψυχολογική κατάσταση όλων των μελών της οικογένειας δεν τους έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούν με διαδικαστικά ζητήματα όπως τη νομική εκπροσώπηση του πατέρα.

Με την επάνοδο της έδρας η διαδικασία συνεχίστηκε, αφού πρώτα τονίσθηκε ότι λόγω της βεβαρημένης ψυχολογικής κατάστασης του πατέρα δεν θα γινόταν ανάγνωση του κειμένου από τον αστυνομικό εκπρόσωπο. Εξηγήθηκε απλώς από μεταφράστρια στον ύποπτο ότι ζητείται η οκταήμερη κράτηση του, γεγονός για το οποίο ο ίδιος δεν έφερε ένσταση, οπότε το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση οκταήμερου διατάγματος κράτησης του.

Αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας ότι έχουν ληφθεί πέντε καταθέσεις και απομένει αριθμός άλλων καταθέσεων από άτομα που ήταν στο χώρο της τραγωδίας, καθώς και συμπληρωματική κατάθεση από τον ίδιο τον πατέρα.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι αυτά της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράλειψης καθήκοντος ως αρχηγός της οικογένειας και της παράλειψης ευθύνης ως πρόσωπο που είχε τη μέριμνα άλλου προσώπου.