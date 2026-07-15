Από τη μια χθες η Δημοκρατία εξασφάλισε ευρωπαϊκά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψη ύψους €50 έως €69 εκατ., μετά την ομόφωνη έγκριση από τη Βουλή του νομοσχέδιου για τη σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ) και από την άλλη, φαίνεται πως χάνει οριστικά πιστώσεις από το ευρωπαϊκό ταμείο ύψους €30 εκατ.

Και αυτό, γιατί η Βουλή απέρριψε τα νομοθετήματα για την επιβολή φόρου ταφής αποβλήτων, μετά από «συμμαχία» 26 βουλευτών του ΑΚΕΛ, του ΕΛΑΜ, του κινήματος ΑΛΜΑ και της Άμεσης Δημοκρατίας.

Τα συγκεκριμένα κόμματα διαφώνησαν με την επιβολή του νέου «χαρατσιού», όπως το χαρακτηρίζουν, καθώς θα επιβαρύνονταν οι πολίτες χωρίς να υπάρχουν οι υποδομές που προβλέπει το νομοσχέδιο. Εναντίον του νομοσχεδίου είχαν ταχθεί και οι τοπικές Αρχές.

Από την άλλη, οι 19 βουλευτές του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ υπερψήφισαν εν μέσω έντονης συζήτησης τόσο το νομοσχέδιο όσο και τους σχετικούς κανονισμούς.

Ο ΔΗΣΥ επισήμανε πως εάν η Κυβέρνηση δεν προχωρήσει το 2027 σε αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τις τοπικές αρχές, θα ζητούσε τροποποίηση του φόρου, σε περίπτωση που το νομοσχέδιο εγκρινόταν.

Το δε ΔΗΚΟ είχε προτείνει να εγκριθεί το νομικό πλαίσιο και μετά τις θερινές διακοπές η Βουλή να εξέταζε εκ νέου τη φορολογία ταφής των αποβλήτων για να καταστεί πιο δίκαιη.

Πλην και από τον πράσινο φόρο

Η μη έγκριση του συγκεκριμένου προαπαιτούμενου θα οδηγήσει στην απώλεια κονδυλίων γύρω στα €15 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η απώλεια προστίθεται σε άλλα €15 εκατ. που έχασε εδώ και καιρό η Δημοκρατία εξαιτίας της μη εφαρμογής του φόρου άνθρακα. Ο τελικός λογαριασμός της απώλειας κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ξεκαθαρίσει το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου, καθώς εκπνέει η προθεσμία συμμόρφωσης με τα ορόσημα με τα οποία δεσμεύτηκε το κράτος.

Στο δρόμο τα κονδύλια για ΚΟΑΕ

Από την άλλη, ανοίγει ο δρόμος για τη Δημοκρατία για να εκταμιεύσει μεταξύ €50 εκατ. με €69 εκατ., καθώς εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τη λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στο διορισμό μεταβατικού διοικητικού συμβουλίου. Το νομοσχέδιο ενισχύθηκε με ασφαλιστικές δικλείδες, καθώς εγκρίθηκε τροπολογία του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και του κινήματος ΑΛΜΑ, με την οποία θα καθορίζονται κριτήρια και προϋποθέσεις του μέγιστου συνολικού ποσού των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που μπορεί να κάνει ο Οργανισμός και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με κανονισμούς που θα εγκρίνονται από τη Βουλή.

Μέσω του ΚΟΑΕ θα ενισχυθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων και των αυτοεργοδοτουμένων σε χρηματοδότηση.

ΥΠΟΙΚ: Όχι μη βιώσιμοι δανειολήπτες

Λίγες ώρες πριν από την έγκριση του νομοσχεδίου, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε πως ο ΚΟΑΕ θα καλύψει χρηματοδοτικά κενά που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το τραπεζικό σύστημα. Είπε, επίσης, πως ο Οργανισμός δεν θα χρηματοδοτεί μη βιώσιμους δανειολήπτες, επισημαίνοντας πως οι ασφαλιστικές δικλείδες που περιλήφθηκαν θα συμβάλουν για να μην δημιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.