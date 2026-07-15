Στις φυλακές χθες τα νούμερα ήταν στα ύψη: 1.180 κρατούμενοι εντός και άλλοι 120 σε αστυνομικά κρατητήρια. Σύνολο 1.300 άνθρωποι έγκλειστοι σε χώρο των 780. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, ωστόσο, πρέπει να δούμε άλλες λύσεις μέχρι να έχουμε νέες φυλακές. Το κύριο πρόβλημα δεν είναι ο υπερπληθυσμός από μόνος του αλλά το γεγονός ότι οι αριθμοί αυξάνονται.

Κάθε μέρα εισέρχονται νέα άτομα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται αντί να μειώνονται οι αριθμοί. Επείγει η ετοιμασία χώρου για ανήλικους, αλλά και εξεύρεση χώρων για αποσυμφόρηση των υφιστάμενων φυλακών. Δεν μας τιμά σαν κράτος το γεγονός ότι άνθρωποι κοιμούνται στο πάτωμα.

ΜΙΧ.