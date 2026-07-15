Μόνο πάρτι δεν θα διοργανώσουν οι Δήμοι για την καταψήφιση των φόρων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων.

Στο ερώτημα, του philenews, γιατί η Ένωση Δήμων χαιρετίζει την καταψήφιση του νομοσχεδίου και τους κανονισμούς που προνοούσαν την επιβολή Φόρου Υγειονομικής Ταφής Δημοτικών Αποβλήτων και οι οποίοι θα απέφεραν στις Τοπικές Αρχές €23 εκατ. ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας εξηγεί ότι: Μπορεί μεν οι Τοπικές Αρχές να εισέπρατταν €23 εκατ. αλλά την ίδια ώρα θα χρέωναν τους πολίτες με €40 εκατ. και διερωτήθηκε γιατί να συμβεί αυτό, όταν μάλιστα δεν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες μονάδες διαχείρισης των αποβλήτων.

Τα χρήματα τα οποία θα εισπράττουμε από τους πολίτες θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που χάνουμε, είπε ο κ. Βύρας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ανέφερε, ότι τους Δήμους απασχολεί και μια άλλη παράμετρος η οποία αφορά το ποιος θα πληρώσει περίπου €160-€170 εκατ. προκειμένου να αναβαθμιστούν οι μονάδες Κόσιης και Πεντακώμου, υπό την έννοια πως αν το κράτος δεν αναλάβει το κόστος, τότε θα κληθούν να το καταβάλουν οι πολίτες.

Ο κ. Βύρας παρατήρησε, πως αν το κόστος αναληφθεί στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, οι πολίτες θα επιβαρυνθούν με €150-€200 επιπλέον των σημερινών χρεώσεων και αυτό λόγω των διαχρονικών αδυναμιών του κράτους.

Ερωτηθείς σχετικά από το philenews, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ανέφερε πως όταν ρωτήθηκε σχετικά το Τμήμα Περιβάλλοντος, η απάντηση ήταν ότι δεν αποφασίστηκε ακόμη ποιος θα δαπανήσει τα χρήματα.

Ο κ. Βύρας ανέφερε ότι η Ένωση Δήμων ανησυχώντας για τη συγκεκριμένη πτυχή έστειλε σχετική επιστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έλαβε απάντηση.

Στο μεταξύ, η Ένωση Δήμων Κύπρου, σε ανακοίνωσή της, χαιρετίζει την «υπεύθυνη στάση» που επέδειξε η πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων, καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που προνοούσαν την επιβολή Φόρου Υγειονομικής Ταφής Δημοτικών Αποβλήτων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, πως η απόφαση δικαιώνει τις τεκμηριωμένες και επίμονες παρεμβάσεις της Ένωσης Δήμων των τελευταίων ημερών, με τις οποίες είχαμε επισημάνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες δεν μπορούν να επωμιστούν το κόστος των διαχρονικών αδυναμιών του κράτους να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων».

Περαιτέρω η Ένωση Δήμων τονίζει ότι στηρίζει πλήρως την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στόχων και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Σημειώνει ωστόσο ότι η επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, επαρκείς υποδομές, ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δίκαιη κατανομή των ευθυνών και δεν μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω της μεταφοράς του κόστους στους δημότες για παραλείψεις που δεν τους αναλογούν.