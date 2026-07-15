Έπειτα από δύο και πλέον δεκαετίες, κατά τις οποίες οι δημοτικές υπηρεσίες στεγάζονταν σε πολυκατοικία πάνω από ταχυφαγείο στις Φοινικούδες, η Λάρνακα θ’ αποκτήσει επιτέλους ένα Δημοτικό Μέγαρο που αρμόζει στην ιστορία της. Αν και παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις πέραν των τριών χρόνων, πλέον άνοιξε ο δρόμος για την αναπαλαίωση του διατηρητέου του παλαιού νοσοκομείου, που βρίσκεται στη λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου.

Η τελετή υπογραφής του συμβολαίου με τον επιτυχόντα εργολάβο θα έχει, μάλιστα, πανηγυρικό χαρακτήρα και θα γίνει την Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 7:30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του παλαιού νοσοκομείου. «Μια στιγμή που περιμέναμε χρόνια. Ένα όραμα που γίνεται πράξη. Για μένα προσωπικά, αυτή η υπογραφή είναι κάτι περισσότερο από μια τυπική διαδικασία. Είναι η δικαίωση μιας μεγάλης και επίμονης προσπάθειας και κυρίως η αφετηρία για την υλοποίηση ενός έργου που θα’αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στην πόλη μας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Λάρνακας, καλώντας τους κατοίκους να παρευρεθούν στην τελετή υπογραφής των κατασκευαστικών συμβολαίων. «Το παλιό νοσοκομείο αποκτά νέα ζωή και η Λάρνακα αποκτά, για πρώτη φορά, ένα σύγχρονο Δημοτικό Μέγαρο αντάξιο της ιστορίας, της δυναμικής και των προοπτικών της. Έναν χώρο που θα εξυπηρετεί καλύτερα τους πολίτες και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ιστορικό κέντρο της πόλης μας», σημείωσε ο κ. Βύρας.

Το νέο Δημοτικό Μέγαρο Λάρνακας θα κοστίσει €8.789.000 + ΦΠΑ, ενώ προβλέφθηκε και επιπλέον ποσό ύψους 15%, για απρόβλεπτες εργασίες. Η κύρια χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω δανείου του δήμου που συνομολογήθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, θ’ αξιοποιηθούν τα 4 εκατ. που προέρχονται από την πώληση τεμαχίων στην Ερμού, καθώς και περίπου €500.000, που βρίσκονται στο Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει, σύμφωνα με τον δήμο, από την ενοικίαση του υφιστάμενου Δημοτικού Μεγάρου, την ενοικίαση ενός φιλέτου του δήμου στη λεωφόρο Αθηνών (χώρος πρώην Δημαρχείου), καθώς και την πώληση του χαρισμένου συντελεστή δόμησης του παλαιού νοσοκομείου, που ανέρχεται στα €3.1 εκατ.

Οι εργασίες για το νέο Δημοτικό Μέγαρο θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβρη και αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του 2028. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό στον χώρο θα γίνουν εργασίες ανάδειξης των διατηρητέων κτηρίων. Στον εξωτερικό χώρο, εξάλλου, θα δημιουργηθεί η Πλατεία Δημαρχείου με κήπο, χώρους πρασίνου, υδάτινες επιφάνειες και μοντέρνο αστικό εξοπλισμό. Το συγκεκριμένο έργο έπρεπε να ξεκινήσει από το 2023, ωστόσο, υπήρξε καθυστέρηση στη μετακίνηση των Υπηρεσιών Υγείας του ΟΚΥπΥ, καθώς και του Υγειονομείου του κράτους.